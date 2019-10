Nizza vs. PSG heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Ligue 1

In der Ligue 1 muss PSG in Nizza antreten. Hier erfahrt Ihr, ob und wie das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nizza vs. PSG - so lautet das Duell des französischen Serienmeisters am 10. Spieltag der . Anpfiff der Partie an der Cote d'Azur ist am Freitag um 20.45 Uhr.

hat sich nach einem leicht durchwachsenen Saisonstart wieder an der Spitze der französischen Beletage festgesetzt. Mit 21 Punkten thront das Team von Trainer Thomas Tuchel auf Platz eins der Ligue 1. Nizza hingegen steht auf dem neunten Rang und will den Anschluss an die internationalen Plätze nicht verlieren (aktuell zwei Punkte Rückstand auf Platz vier, der zur Teilnahme an der berechtigt.)

Wer wird in diesem Duell die Oberhand behalten? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie das Spiel zwischen und PSG live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem findet Ihr ab rund eine Stunde vor dem Anpfiff weiter unten die Aufstellungen der beiden Kontrahenten.

Spiel: OGC Nizza - Paris St. Germain

OGC Nizza - Paris St. Germain Anpfiff: Freitag, 18.10.2019 | 20.45 Uhr

Freitag, 18.10.2019 | 20.45 Uhr Ort: Allianz Riviera, Nizza

Allianz Riviera, Nizza Kapazität: 35.624 Plätze

35.624 Plätze LIVE-TICKER zur Partie

Nizza vs. PSG heute live im TV - geht das?

Das Freitagsspiel in der Ligue 1 ist - wie alle anderen Partien aus der französischen Eliteliga - hierzulande nicht live im TV zu sehen. Der Grund: Die Übertragungsrechte liegen beim Streaminganbieter DAZN, der keinen linearen TV-Kanal betreibt.

Wollt Ihr also Nizza vs. PSG live auf dem Fernseher sehen, müsst Ihr entweder euren PC oder Laptop an den TV anschließen oder - falls Ihr einen Smart-TV besitzt - eine entsprechende App nutzen.

Außerdem ist DAZN auch auf Geräten wie dem Amazon Fire Stick oder Fire TV abrufbar. Die jeweiligen Apps dazu gibt es kostenlos in den entsprechenden App-Stores.

Nizza vs. PSG heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Wie bereits erwähnt: DAZN ist in der alleinige Rechteinhaber der Ligue 1 - also auch für die Partie zwischen OGC Nizza und PSG. Der LIVE-STREAM für das Spiel startet wenige Minuten vor Anpfiff.

Sobald der Ball rollt, ist Stefan Galler Euer Kommentator. Als Experte steht ihm Alexis Menuge zur Seite.

Nizza vs. PSG im LIVE-STREAM bei DAZN

Die LIVE-STREAMS von DAZN können problemlos auf einer Vielzahl von Geräten abgespielt werden. Egal ob auf Desktop-PCs, Laptops oder auch mobilen Geräten. Die einfachste Möglichkeit ist wahrscheinlich die Homepage von DAZN, die über alle gängigen Web-Browser aufzurufen ist.

Erlebe Nizza gegen PSG im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier geht's zu Deinem Gratismonat!

Für mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets empfiehlt sich der Download der DAZN-App. Diese steht im Google-Play-Store und Apple-Store kostenlos zum Download bereit. Ebenso gibt es eine App für zahlreiche Smart-TVs und sogar die Playstation 4, die es ermöglichen, die LIVE-STREAMS auch auf dem TV zu schauen.