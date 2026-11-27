So seht ihr Nizza gegen Troyes mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Vorschau auf das Spiel

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Nizza empfängt Troyes in der Ligue 1 an der Allianz Riviera. Die Gastgeber wollen sich nach einem schmerzhaften Abend gegen den Tabellenführer schnell erholen.

Die Mannschaft von Olivier Pantaloni verlor am 21. November mit 2:3 gegen Paris Saint-Germain. Mohamed Amoura brachte Nizza nach acht Minuten in Führung, doch PSG drehte das Spiel, und Ferran Torres erzielte fünf Minuten vor Schluss den Siegtreffer. Durch die Niederlage endete Nizzas Serie ohne Heimniederlage in dieser Saison.

Ali Abdi traf in der Nachspielzeit noch für Nizza. Vor diesem Rückschlag hatte die Mannschaft drei ihrer vier vorherigen Ligaspiele gewonnen, darunter ein 5:2 gegen Rennes und ein 2:0 bei Angers.

Troyes reist nach einem 3:1-Sieg gegen Le Havre am 20. November mit besserer Stimmung an. Die Mannschaft von Stephane Dumont verlor am 7. November mit 0:1 gegen PSG und steht auf Tabellenplatz 14. Abstiegssorgen sind noch weit entfernt, doch komfortabel ist die Lage nicht.

Nizza steht auf Platz sieben und geht damit mit der besseren Tabellenposition und dem stärkeren Angriff in die Partie. Amoura und Elye Wahi stehen beide in der voraussichtlichen Startelf.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Nizza gegen Troyes liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

Personal und Kader