So seht Ihr Nizza gegen Paris Saint-Germain mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Paris Saint-Germain reist am Samstag, 12. Dezember 2026, zum Ligue-1-Spiel gegen Nizza in die Allianz Riviera. Der Tabellenführer will seinen Vorsprung an der Spitze ausbauen.

PSG reist in überragender Form nach Südfrankreich. Die Mannschaft von Luis Enrique hat ihre letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und nur drei kassiert. Zuletzt gelang ihr ein knapper 1:0-Sieg gegen Troyes, zwischen einem 6:0-Kantersieg gegen Villarreal und einem souveränen 4:2-Erfolg gegen Barcelona in der Champions League.

Nizza ist zu Hause allerdings nicht zu unterschätzen. Die Mannschaft von Olivier Pantaloni hat vier ihrer letzten fünf Spiele in der Ligue 1 gewonnen und dabei elf Tore erzielt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Lyon. Vor dieser Partie stehen für Nizza drei Ligasiege in Folge zu Buche.

Die Gäste müssen auf Khvicha Kvaratskhelia verzichten. Der georgische Flügelspieler erlitt im Oktober beim Champions-League-Duell mit Barcelona einen Kreuzbandriss und fällt länger aus. Er hat bestätigt, dass er mit einer Pause von rund sechs Monaten rechnet.

Bei Nizza steht Kapitän und Mittelfeldroutinier Axel Witsel in der voraussichtlichen Startelf. Pantaloni will gegen eine der technisch stärksten Mannschaften Europas die körperliche Stärke seines Teams im Mittelfeld zur Geltung bringen.

PSG führt die Ligue 1 mit 23 Punkten an, zwei Zähler vor dem zweitplatzierten Lille. Das sechstplatzierte Nizza will mit einem Ausrufezeichen vor heimischem Publikum den Abstand zu den Europapokalplätzen verkürzen.