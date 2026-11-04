Nimmt der Transferpoker um Said El Mala im Winter wieder Fahrt auf? Topklub soll schon Kontakt zum 1. FC Köln aufgenommen haben

Nach dem turbulenten Sommer droht dem 1. FC Köln im Winter offenbar ein neuerliches Wettbieten um Said El Mala. Auch ein Topklub soll seine Fühler nach dem Ausnahmekönner ausgestreckt haben.

Wie die Sport Bild berichtet, müssen die Geißböcke im kommenden Transferfenster (1. Januar bis 1. Februar) erneut um einen Verbleib von El Mala bangen. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass der 20-Jährige erst vor wenigen Monaten überraschend seinen Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängert hatte. Ebenso wenig, dass in dem neuen Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel verankert ist.

Gleichwohl halten sich Gerüchte über ein Interesse von PSG. Der Champions-League-Titelverteidiger muss den monatelangen Ausfall von Khvicha Kvaratskhelia kompensieren, der Ende Oktober einen Kreuzbandriss erlitten hatte und womöglich die restliche Saison verpassen wird. Angeblich stünden 80 Millionen Euro für einen Ersatz zur Verfügung.

Laut der Sport Bild hat sich Paris Saint-Germain sogar schon offiziell bei FC-Boss Thomas Kessler nach El Mala erkundigt, um einen potenziellen Transfer abzuklopfen. Eine offizielle Offerte liege im Geißbockheim aber noch nicht vor. Darüber hinaus plane Köln mindestens bis Sommer mit dem dribbelstarken Angreifer.

1. FC Köln fordert wohl weitaus mehr als 50 Millionen Euro

"Im Fußball sollte man nichts kategorisch ausschließen", sagte Kessler unlängst und betonte: "Er hat seinen Vertrag nicht ohne Grund noch einmal verlängert. Deshalb gibt es für mich aktuell keinen Anlass, mich mit einem möglichen Wechsel im Winter zu beschäftigen." Zudem fühle sich El Mala in Köln "sehr wohl", ergänzte er.

Dennoch ließe sich ein Wettbieten im Winter nicht verhindern, spekuliert die Sport Bild. Die Schmerzgrenze in Höhe einer Fix-Summe von 50 Millionen Euro im Sommer, an der sich unter anderem der BVB die Zähne ausbiss, würde jedoch nicht mehr reichen. Es müsste schon deutlich mehr Geld gen Rhein fließen, um den FC zu einem Verkauf im Winter zu bewegen.

Über die genaue Höhe der neuen Preisvorstellungen gibt es keine Angaben. Klar ist aber, dass der PSG bei einem Transfer-Vorstoß wohl kaum zurückschrecken würde. Zudem hat El Mala weiterhin einen Markt in der kaufkräftigen Premier League. Wie Sky berichtet, soll einmal mehr Brighton & Hove Albion Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

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Said El Mala: Wechselt auch Bruder Malek?

Der Verein des deutschen Trainers Fabian Hürzeler hatte sich dem Vernehmen nach bereits im Laufe der vergangenen Spielzeit vergeblich um einen Transfer bemüht und war demnach dazu bereit, auch El Malas Bruder Malek zu verpflichten, der erst am Wochenende seine Torpremiere für die Geißböcke in der Bundesliga gefeiert hatte. Das Geschwisterpaar soll es angeblich nur im Doppelpack geben.

Brighton soll die Entwicklung der beiden Brüder nach wie vor intensiv beobachten und regelmäßig Scouts nach Köln schicken, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ein Vorstoß im Winter sei allerdings nicht geplant. Gut möglich, dass sich das aber ändert, sollte ein anderer Verein rund um den Jahreswechsel Ernst machen.