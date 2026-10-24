Borussia Dortmund hat vor heimischem Publikum am 7. Spieltag der Bundesliga mit 1:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Maximilian Beier in der 80. Minute. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Gregor Kobel

In der 33. rettete Kobel dem BVB das 0:0, als er gegen den freien Ebnoutalib stark aus kurzer Distanz reagierte. Kurz nach der Pause fischte er Chaibis Schlenzer aus dem Eck. Ansonsten nur wenig gefordert. Note: 2,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Waldemar Anton

Solide Leistung des Nationalspielers, der weiterhin stark in Form ist und aufmerksam verteidigt. Klärte mehrfach dank seiner guten Antizipation. Note: 3.

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Nico Schlotterbeck

Der Kapitän kam auf zahlreiche Balleroberungen (7) und stand so stabil wie Nebenmann Anton. Note: 3.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Ramy Bensebaini

Der Algerier zeigte nach wenigen Minuten eine starke Rettungsaktion per Grätsche gegen den einschussbereiten Collins. In der 19. hätte Bensebaini nach einem Tritt von Burkardt auf seine Achillessehne einen Elfmeter zugesprochen bekommen können, eine VAR-Prüfung blieb jedoch aus. Defensiv ordentlich, ohne Ausreißer nach oben oder unten. Note: 3.

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Joey Veerman

Veerman spielte als alleiniger Sechser und fungierte als echter Quarterback. Zeigte sich gewohnt ball- sowie passsicher und umsichtig. Der Niederländer hatte bei fast allen Spielzügen und vielen Angriffen seine Füße im Spiel. Dazu kam er auf die meisten Balleroberungen auf dem Platz (9). Die Vorlagen zu Svenssons Lattenschuss und dem Latten-Kopfball von Guirassy kamen jeweils von Veerman (31., 53.). Note: 2.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Julian Ryerson

Der Norweger verlor in Halbzeit eins all seine vier Zweikämpfe. In Minute 16 unterlief ihm ein leichtfertiger Ballverlust nach einer Ecke, als viele Dortmunder aufgerückt waren, und ermöglichte Frankfurt damit einen aussichtsreichen Konter. Ryerson trieb auf der rechten Seite immer wieder an, seine Flanken wurden allerdings oft geblockt. Note: 4.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Daniel Svensson

Auf der linken Seite erledigte der Schwede seinen Job ohne größere Schwierigkeiten. Svensson präsentierte sich laufstark und ballsicher. In der 31. klatschte sein abgefälschter Linksschuss an die Latte. Note: 3.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Marcel Sabitzer

Der Österreicher spielte etwas überrraschend zusammen mit Nmecha auf den beiden Achterpositionen. Sabitzer wählte einige kluge Laufwege, kombinierte gut und zeigte sich aufmerksam im Gegenpressing. Im Passspiel allerdings unterirdisch, nur sieben seiner 17 Zuspiele kamen beim Mitspieler an. Note: 3,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Felix Nmecha

Nmecha fälschte den Ball unglücklich zu Ebnoutalib ab, was zu dessen Großchance führte (33.). In der 45. versuchte er es mit links nach einem Eckball aus fünf Metern, aber Atubolu war im kurzen Eck zur Stelle. Davon ab läuft Nmecha seiner guten Form des Vorjahres weiter hinterher. Insbesondere gegen den Ball oft zu leichtfertig und wenig konsequent. Note: 4.

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Fabio Silva

Silva agierte sehr umtriebig und war mit seinem großen Radius gerade zu Beginn an einigen BVB-Angriffen beteiligt. Sein Schlenzer in der 8. geriet deutlich zu hoch. Bereitete die Großchance von Guirassy vor, die dieser zum 1:0 hätte nutzen müssen (17.). An der eigenen Durchschlagskraft hapert es weiterhin. Note: 3.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Serhou Guirassy

Guirassy ließ sich einige Male tief fallen, um an Bälle kommen. Seine Abstimmung mit Silva klappte meist gut. In der 15. feuerte er einen gefährlichen Aufsetzer ab, den Atubolu gut hielt. Nach Silvas Zuspiel in der 17. tauchte Guirassy frei vor dem SGE-Keeper auf und versuchte es mit einem Heber, scheiterte aber an Atubolus starker Reaktionen - das hätte ein Tor sein müssen. Bei seinem Kopfball an die Latte aus drei Metern war Guirassy im Pech (53.). Note: 2,5.

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Einwechselspieler

Maximilian Beier (ab 68.): Wurde positionsgetreu für Svensson eingewechselt und avancierte zwölf Minuten später zum Mann des Spiels: Den Angriff zu seinem goldenen Tor leitete er selbst ein, anschließend schlenzte Beier die Kugel wunderbar von halblinks ins Tor. Note: 2.

Ethan Nwaneri (ab 68.): Kam für Silva. Die Arsenal-Leihgabe war zwar sofort im Spiel, wie bislang allerdings ging von ihm nur wenig Zielstrebiges aus. Note: 3,5.

Carney Chukwuemeka (ab 68.): Sabitzer machte für ihn Platz. Chukwuemeka ließ ein paar Mal sein tolles Füßchen aufblitzen, auch gegen den Ball arbeitete er ordentlich mit. Note: 3,5.

Jobe Bellingham (ab 79.): Der Engländer ersetzte Nmecha, eine Minute später lieferte er die Vorlage zu Beiers 1:0. Keine Bewertung.

Joane Gadou (ab 90.+2.): Der Neuzugang kam für Ryerson und half mit, die Zeit von der Uhr zu bekommen. Keine Bewertung.