Trainer Niko Kovac zufrieden mit US-Tour des FC Bayern

Die Bayern haben sich in den USA erfolgreich auf die Saison vorbereitet. Dieses vorzeitige Fazit zog Trainer Kovac schon vor dem letzten Testspiel.

Niko Kovac vom hat sich insgesamt angetan vom Verlauf der bisherigen US-Reise gezeigt. "Wir haben hier sehr attraktive Gegner. Jeder möchte sich empfehlen, auch, da in den ersten Wochen vielleicht weniger rotiert wird", erklärte der Bayern-Trainer.

"Wir arbeiten gut. Die Reise ist ein großer Erfolg", fügte Kovac nach der Ankunft in Kansas City in der Nacht von Montag auf Dienstag hinzu.

Niko Kovac: Spieler sind "frisch und ausgeruht"

Er sei "mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden" und erkenne "physisch wie fußballerisch" Fortschritte. Eine Ermüdung der Spieler aufgrund der zahlreichen Termine, Umzüge und Einheiten könne Kovac aktuell nicht feststellen: "Die Jungs wirken trotz der langen Reise sehr frisch und ausgeruht."

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trifft der FC Bayern zum Abschluss der US-Tour auf den AC MIlan. Kovac kündigte eine Rotation an: "Wir wollen versuchen, jedem Spieler in etwa die gleiche Anzahl an Minuten zu geben, wollen aber trotzdem eine gute und schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen."