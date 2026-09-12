Cheftrainer Niko Kovac hat bestätigt, dass der Zusammenbruch von BVB-Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas im Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal (3:2) am Dienstabend keine Folgen nach sich zieht.

Es seien keine gesundheitlichen Probleme bei dem griechischen Spielgestalter festgestellt worden, wie Kovac vor dem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn bei Sky erklärte:"Erstmal sind wir froh, dass er alle Untersuchungen über sich hat ergehen lassen. Es ist alles gut, es ist nichts Auffälliges gewesen und er hat auch heute schon eine erste individuelle Einheit absolviert. Er soll in den nächsten Tagen wieder zur Mannschaft stoßen."

Auf die Frage, ob Karetsas womöglich schon beim Spiel gegen den VfB Stuttgart in einer Woche wieder eine Option sei, sagte Kovac: "Sollte sich das alles so entwickeln, wie wir uns das vorstellen und er mit der Mannschaft normal trainieren, wäre er eine Option."

Skeptisch, dass Karetsas direkt wieder in Topform ist, zeigte sich derweil Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann. Er glaub, dass Karetsas zunächst gehemmt sein wird: "Wenn du das nächste Mal spielst, dann hast du das im Hinterkopf."

Karetsas' Mutter Irena Kitsinis hatte am Freitag der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws bestätigt,dass eine Dehydrierung zum Kollaps des 18-Jährigen auf dem Rasen geführt habe: "Die Durchblutungsstörungen sollen auf einen Flüssigkeitsmangel zurückzuführen sein."





Getty Images





Sie verriet da bereits, dass ihr Filius nicht mehr im Krankenhaus sei: "Kos durfte das Krankenhaus verlassen, das ist eine große Erleichterung. Beim Verein ist man sehr vorsichtig und will durch verschiedene Tests alles tun, um jegliche Risiken auszuschließen."

Wer ersetzt Konstantinos Karetsas beim BVB?

Karetsas war beim Champions-League-Auftakt gegen den LaLiga-Klub nach 23 Minuten im Signal Iduna Park ohne Fremdeinwirkung plötzlich zu Boden gesackt. Zuvor hatte er noch ein ganz normales Dribbling angezogen und einen Pass gespielt. Dann hob er jedoch den Arm und bat um Behandlung. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der Teenager wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen.

Ein weiterer schwerer Schlag in Form eines langen Ausfalls bleibt dem BVB also erspart. Mit Giannis Konstantelias hatte sich ein weiterer Neuzugang bereits bei seinem ersten Bundesligaauftritt gegen den HSV am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen und wird lange nicht zur Verfügung stehen.

Als Ersatz wurde Ethan Nwaneri vom FC Arsenal noch kurzfristig vor Ende der Transferperiode ausgeliehen. Nwaneri wurde am Dienstag für Karetsas eingewechselt und steht auch im Duell mit Paderborn in der Startformation.