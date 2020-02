Bayerns Niklas Süle nimmt Lauftraining auf: "Nächster Schritt"

Gute Nachricht für den FC Bayern München: Verteidiger Niklas Süle nimmt nach seinem Kreuzbandriss zum ersten Mal wieder am Lauftraining teil.

Vier Monate nach seinem Kreuzbandriss hat Nationalspieler Niklas Süle das Lauftraining wieder aufgenommen. Am Montag drehte der 24 Jahre alte Abwehrspieler von Bayern München in Fußballschuhen erste Runden auf dem Rasen. Süle hat weiterhin die Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer fest im Blick.

"Nach knapp vier Monaten, in denen ich jeden Tag in diesem Kraftraum war und ein ähnliches Programm absolviert habe, war das für mich natürlich überragend, einmal rauszukommen, wieder zu laufen und das Gras zu riechen", sagte Süle nach der 25-minütigen Einheit glücklich bei FCB.tv: "Das war für mich der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu gehen."

Süle: "Komplett beschwerdefrei"

Er habe mit seinem Team "richtig klasse" gearbeitet. Es habe bislang auch keine Komplikationen gegeben, ergänzte Süle: "Ich habe es gerade auch gemerkt, ich laufe komplett beschwerdefrei, und das ist, was zählt."

Schon im Dezember hatte sich der Abwehrchef des Rekordmeisters mit Blick auf die EM zuversichtlich gezeigt. "Ich weiß, was kommen wird, und ich weiß, dass ich es schaffen werde." Es gebe "nichts Geileres", als es "allen anderen zu zeigen, die sagen: 'Der schafft es eh nicht zur EM'".

Süle hatte sich die schwere Verletzung im linken Knie am 19. Oktober beim 2:2 in Augsburg zugezogen. Er sei jedoch "sehr glücklich mit meinem Knie und dem Heilungsverlauf", sagte er. Das DFB-Team bestreitet sein erstes EM-Spiel in München am 16. Juni gegen , vier Tage später geht es gegen .