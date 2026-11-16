So seht Ihr Niger gegen Marokko mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo Geoblocking greifen könnte? Dabei hilft ein virtuelles privates Netzwerk (VPN).

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Wählt ein zuverlässiges VPN . Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Marokko reist zu einem Spiel der Afrika-Cup-Qualifikation nach Niger. Die Nationalmannschaft steht bereits an der Spitze der Gruppe A und präsentiert sich in starker Form.

Die Mannschaft von Mohamed Ouahbi hat bislang alle drei Qualifikationsspiele gewonnen, darunter das Hinspiel gegen Niger mit 5:1. Dieses Ergebnis baute Marokkos Dominanz gegen diesen Gegner weiter aus und verdeutlichte den Abstand zwischen den beiden Teams in dieser Phase der Qualifikation.

Die Weltmeisterschaft bleibt ein Bezugspunkt für den marokkanischen Fußball. Marokko erreichte bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 das Viertelfinale, bevor die Mannschaft im Juli mit 0:2 gegen Frankreich ausschied. Das Ergebnis schmerzte, ließ den guten Ruf des Nationalmannschaftsprogramms aber unbeschadet.

Niger befindet sich unter Nabil Neghiz in einer schwierigen Lage. Der Gastgeber steht in Gruppe A auf Platz drei und hat wettbewerbsübergreifend nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Vier Niederlagen in diesem Zeitraum zeugen von einer turbulenten jüngsten Phase.

Der Direktvergleich gibt Marokko wenig Anlass zur Sorge. Die beiden Mannschaften trafen in den vergangenen zwei Jahren viermal in Pflichtspielen aufeinander, und Marokko gewann jede dieser Begegnungen.

Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream von Niger gegen Marokko findet Ihr im Folgenden.

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