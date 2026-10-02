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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Niemand wollte es wahrhaben: Details zur Verletzung von BVB-Star Nico Schlotterbeck enthüllt

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Schlotterbeck

Der BVB-Verteidiger muss angeschlagen passen - doch das fällt dem Trainer und den Teamkollegen angeblich zunächst nicht auf.

Ein Bericht der Bild enthüllt kuriose Details zur Verletzung, die sich Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck im Training der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch zugezogen hat.

Laut Bild blieb Schlotterbeck während eines Slalom-Wettbewerbs zwischen vier Gruppen, bei dem prächtige Stimmung herrschte, an einem der Stangenmännchen hängen und erlitt dabei eine Außenbandverletzung im rechten Sprunggelenk. Kurios: Mitspieler und auch Bundestrainer Jürgen Klopp nahmen Schlotterbecks Verletzung zunächst wohl überhaupt nicht ernst.

Stattdessen gingen sie der Bild zufolge davon aus, dass sich der BVB-Verteidiger lediglich einen Scherz erlaube. Auch noch, als sich Schlotterbeck abrollte und liegen blieb, habe lautes Gelächter geherrscht. Selbst der direkt neben dem Dortmunder stehende Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) soll anfangs von einem Spaß ausgegangen sein, habe seinem Innenverteidiger-Kollegen noch lachend auf den Schenkel geklatscht.

Warum nahm zunächst niemand die Schlotterbeck-Verletzung ernst?

Laut Bild lag die falsche Vermutung der anderen DFB-Stars und auch von Klopp mutmaßlich unter anderem darin begründet, dass es innerhalb der Mannschaft während der laufenden Abstellungsperiode immer wieder Frotzeleien und Scherze gegeben habe. Ein Indiz dafür, dass die Stimmung trotz der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen Griechenland gut blieb.

Dass sich Schlotterbeck ernsthaft wehgetan hat, sei derweil erst nach und nach bei Klopp und Co. angekommen. Nach kurzer Behandlung auf dem Trainingsplatz musste der 26-Jährige die Einheit abbrechen, reiste ab und steht auch für das noch ausstehende Nations-League-Spiel in Griechenland am Sonntag nicht zur Verfügung.

Jürgen Klopp: "War einfach unglücklich"

"Nico ist einfach umgeknickt, ohne Gegner- oder Mitspieler-Einfluss. Das war einfach unglücklich. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert", hatte Klopp auf der Pressekonferenz am Mittwochabend erklärt. Wie lange Schlotterbeck dem BVB fehlen wird, ist noch offen. Laut Bild werde aber zumindest keine Operation notwendig sein. Bitter: Der Abwehrmann war gerade erst von der Sprunggelenksverletzung zurückgekehrt, die er sich im zweiten Gruppenspiel der WM im Sommer gegen die Elfenbeinküste (2:1) zugezogen hatte.

SchlotterbeckGetty Images

Nach seinem Comeback im Verein Mitte September war Schlotterbeck von Klopp gleich wieder nominiert worden und stand beim 1:1 in den Niederlanden vergangene Woche in der Startelf. Beim 0:1 gegen Griechenland wurde er dann geschont, sollte aber in den beiden weiteren Nations-League-Spielen eigentlich wieder zum Einsatz kommen.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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