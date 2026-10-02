Ein Bericht der Bild enthüllt kuriose Details zur Verletzung, die sich Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck im Training der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch zugezogen hat.

Laut Bild blieb Schlotterbeck während eines Slalom-Wettbewerbs zwischen vier Gruppen, bei dem prächtige Stimmung herrschte, an einem der Stangenmännchen hängen und erlitt dabei eine Außenbandverletzung im rechten Sprunggelenk. Kurios: Mitspieler und auch Bundestrainer Jürgen Klopp nahmen Schlotterbecks Verletzung zunächst wohl überhaupt nicht ernst.

Stattdessen gingen sie der Bild zufolge davon aus, dass sich der BVB-Verteidiger lediglich einen Scherz erlaube. Auch noch, als sich Schlotterbeck abrollte und liegen blieb, habe lautes Gelächter geherrscht. Selbst der direkt neben dem Dortmunder stehende Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) soll anfangs von einem Spaß ausgegangen sein, habe seinem Innenverteidiger-Kollegen noch lachend auf den Schenkel geklatscht.

Warum nahm zunächst niemand die Schlotterbeck-Verletzung ernst?

Laut Bild lag die falsche Vermutung der anderen DFB-Stars und auch von Klopp mutmaßlich unter anderem darin begründet, dass es innerhalb der Mannschaft während der laufenden Abstellungsperiode immer wieder Frotzeleien und Scherze gegeben habe. Ein Indiz dafür, dass die Stimmung trotz der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen Griechenland gut blieb.

Dass sich Schlotterbeck ernsthaft wehgetan hat, sei derweil erst nach und nach bei Klopp und Co. angekommen. Nach kurzer Behandlung auf dem Trainingsplatz musste der 26-Jährige die Einheit abbrechen, reiste ab und steht auch für das noch ausstehende Nations-League-Spiel in Griechenland am Sonntag nicht zur Verfügung.

Jürgen Klopp: "War einfach unglücklich"

"Nico ist einfach umgeknickt, ohne Gegner- oder Mitspieler-Einfluss. Das war einfach unglücklich. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert", hatte Klopp auf der Pressekonferenz am Mittwochabend erklärt. Wie lange Schlotterbeck dem BVB fehlen wird, ist noch offen. Laut Bild werde aber zumindest keine Operation notwendig sein. Bitter: Der Abwehrmann war gerade erst von der Sprunggelenksverletzung zurückgekehrt, die er sich im zweiten Gruppenspiel der WM im Sommer gegen die Elfenbeinküste (2:1) zugezogen hatte.

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Nach seinem Comeback im Verein Mitte September war Schlotterbeck von Klopp gleich wieder nominiert worden und stand beim 1:1 in den Niederlanden vergangene Woche in der Startelf. Beim 0:1 gegen Griechenland wurde er dann geschont, sollte aber in den beiden weiteren Nations-League-Spielen eigentlich wieder zum Einsatz kommen.