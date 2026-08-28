Fatih Tekke, Trainer von Trabzonspor, ist am Donnerstag nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation spontan zurückgetreten. Der türkische Top-Klub, der sich im Sommer überraschend mit dem ablösefreien Superstar Mohamed Salah verstärkte, unterlag bei Ferencvaros in Budapest im Playoff-Rückspiel mit 0:4, nachdem bereits das Hinspiel mit 1:0 für die Ungarn ausgegangen war. Für Trabzonspor geht es nun in der Conference League weiter - allerdings ohne Fatih Tekke.

Der trat live im TV zurück, ohne seinen Klub zuvor informiert zu haben: "Ich will mich kurz fassen, niemand weiß davon: Mit sofortiger Wirkung trete ich von meinem seit 18 Monaten ausgeübten Amt zurück. Diese Strafe mir selbst aufzuerlegen, ist wohl mein gutes Recht", sagte er bei A Spor. "Ab heute bin ich weg. Ich habe dem Vorstand meinen Rücktritt nicht mitgeteilt. Ich sage das hier zum ersten Mal im Fernsehen", fügte er hinzu.

Durch Tore von Callum O’Dowda (19.), Marius Corbu (54.), Dele (59.) und Krisztian Lisztes (86.) ging Trabzonspor in Budapest unter. "Es gibt Spiele, die einen sehr mitnehmen. Ein solches Spiel haben wir gerade erlebt", meinte Fatih Tekke, der hart mit seinem Team ins Gericht ging: "Die heutige Niederlage ist nicht hinnehmbar. Pech kann man akzeptieren, aber das hier kann ich nicht akzeptieren", sagte der Coach.

Welche neuen Spieler holte Trabzonspor im Sommer?

Trabzonspor war als klarer Favorit in die Playoff-Duelle mit Ferencvaros gegangen: Die Türken haben mit rund 168 Millionen Euro ein Team, dessen Kader einen Marktwert aufweist, der mehr als viermal so hoch wie der von Ferencvaros (38 Millionen Euro) ist. Im Sommer investierte Trabzonspor 47 Millionen Euro in neue Spieler - und holte auch noch Stars wie Salah, Fabinho und Ruslan Malinovskyi ablösefrei. Die müssen sich nun mit der Conference League begnügen und auf einen neuen Trainer einstellen.