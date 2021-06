Niederlande vs. Ukraine bei der EM 2021. Hier bei Goal findet ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Auch für das Oranje-Team von Trainer Frank de Boer geht es heute so richtig los bei der Europameisterschaft. Im ersten Spiel der Gruppe C bekommt es die Niederlande mit der Ukraine zu tun.

Besonderer Ansporn wird dabei sicherlich sein, dass das Spiel in der niederländischen Hauptstadt ausgetragen wird. Um 21:00 Uhr ist Anpfiff in der Johan-Cruyff Arena in Amsterdam. Falls ihr übrigens mehr zu den Spielorten der EM 2021 wissen wollt, könnt ihr hier genaueres zu den Stadien lesen. Aber zurück zum Spiel: Auf dieses werden ebenfalls die Augen der österreichischen und nordmazedonischen Teams gerichtet sein.

Mit diesen beiden Mannschaften bekommen es die Teams des heutigen Spiels auch noch im Laufe der EM-Gruppenphase zu tun. Die Niederlande präsentiert sich dabei in ordentlicher Form, in den letzten zehn Spielen setzte es nur eine Niederlage. Die Ukraine hingegen musste sich in der Vorbereitungsphase mit einigen Unentschieden zufriedengeben, konnte dabei aber auch dem aktuellen Weltmeister Frankreich ein 1:1 abtrotzen. Man kann sich also durchaus auf einen spannendes Duell der Gruppe C bei der Europameisterschaft freuen.

Hier erfahrt ihr wo ihr das Spiel Niederlande vs. Ukraine im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER verfolgen könnt. Auch die Aufstellungen der Mannschaften findet ihr hier direkt nach Veröffentlichung.

Niederlande vs. Ukraine - das Spiel der EM 2021 im Überblick

Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase Begegnung Niederlande vs. Ukraine Ort Johan-Cruyff-Arena (Amsterdam) Anpfiff 13. Juni 2021 || 21:00 Uhr

Niederlande vs. Ukraine - Die Übertragung im TV

Das Wichtigste gleich vorweg: Die Begegnung zwischen den Niederlanden und der Ukraine ist frei empfangbar im Free-TV zu sehen. Für die EM haben sich sowohl die ARD als auch das ZDF die Rechte für die Übertragung gesichert. Dabei gibt es allerdings dieses Mal noch eine Besonderheit.

Zehn Gruppenspiele, allerdings ohne deutsche Beteiligung, wurden von den beiden Sendern an das Streamingportal MagentaTV sublizensiert, und werden daher nur dort gezeigt.

Die Partie heute ist davon allerdings nicht betroffen. Mehr zu MagentaTV findet ihr in den Absätzen weiter unten. Das Spiel läuft dort ebenfalls in voller Länge. Ihr könnt also wie gewohnt das Spiel am Fernseher bei der ARD verfolgen.

Ab ca. 20:15 Uhr startet dort die Vorberichterstattung. Moderiert wird die EM bei der ARD von Alexander Bommes, für das Spiel Niederlande vs. Ukraine stehen die Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz bereit. Am Mikrofon könnt ihr während des Spiels Tom Bartels hören.

Niederlande vs. Ukraine: Das Spiel im Free-TV bei der ARD sehen

Sender: ARD

Anpfiff: 21:00 Uhr

Moderator: Alexander Bommes

Experten: Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz

Kommentator: Tom Bartels

Niederlande vs. Ukraine - Wo gibt es einen LIVE-STREAM zur EM 2021?

Wer das Spiel im LIVE-STREAM sehen will, dem werden sogar zwei Möglichkeiten geboten. Was es damit genau auf sich hat erklären wir euch jetzt.

Niederlande vs. Ukraine - das Spiel im LIVE-STREAM der ARD

Als öffentlich-rechtlicher Sender bietet die ARD ebenfalls einen kostenlosen LIVE-STREAM an, mit dem ihr das Spiel Niederlande vs. Ukraine auf jedem internetfähigen Gerät mitverfolgen könnt. Wer also über keinen Fernsehanschluss verfügt, oder die Partei einfach von unterwegs sehen möchten, kann über diesen Link das Spiel mitverfolgen. So verpasst ihr auch keine Minute im Auftaktspiel der Gruppe C.

Niederlande vs. Ukraine - Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Auch das vorher angesprochene MagentaTV bietet einen LIVE-STREAM zu allen EM-Spielen an. Der Streamingdienst der Telekom hat sich mit der ARD und dem ZDF darauf verständigt, dass auch er alle Spiele der EM im LIVE-STREAM zeigen darf. Zehn dieser Spiele sind wie vorher beschrieben sogar nur bei MagentaTV zu sehen. Die gute Nachricht: Um ein Abonnement bei MagentaTV abschließen zu können, muss man keine Telekomkunde sein oder werden.

Trotzdem ist dieses nicht kostenlos. Wer sich allerdings das Sonderangebot der Telekom zur EM sichert, erhält die ersten drei Monate kostenlos und zahlt danach 10€ monatlich. Für die Berichterstattung während der EM hat sich MagentaTV dabei einige namhafte Leute herangeholt.

Als Moderator fungiert Johannes B. Kerner, als Kommentatoren sind u.a. Wolff Fuss, Jan Platte und Marco Hagemann zu hören. Als Experten werden die Ex-Nationalspieler Michael Ballack und Fredi Bobic ihr Wissen weitergeben.

Niederlande vs. Ukraine live: Die EM 2021 im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Zeit hat das Spiel live am Fernseher oder Tablet zu verfolgen, für den bietet der LIVE-TICKER von Goal die ideale Gelegenheit trotzdem dabei zu sein. Über diesen Link findet ihr zum LIVE-TICKER und verpasst so ebenfalls kein Tor und keine Karte in der Partie zwischen den Niederlanden und der Ukraine.

Niederlande vs. Ukraine live verpasst? Alle Highlights des Spiels auf DAZN

Wer sich übrigens fragt, ob die EM auch beim Streamingdienst DAZN läuft, muss leider enttäuscht werden. Hier konnte man sich keine Rechte an der Liveübertragung der Spiele sichern, trotzdem müsst ihr bei DAZN aber nicht komplett auf die Europameisterschaft verzichten. Immer nach Abpfiff könnt ihr hier alle Highlights der Spiele noch einmal nacherleben.

Wer also die Tore und Aktionen nicht live sehen konnte, kommt hier auf seine Kosten. Neben den EM-Highlights bietet DAZN ebenfalls noch eine hohe Bandbreite an Livesportevents. Von den NBA-Playoffs bis hin zu Kampfsport kommt hier jeder Sportfan auf seine Kosten.

Ein Abo beim Streamingdienst könnt ihr euch schon ab 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr sichern. Dabei gibt es aber auch die Möglichkeit einen kostenlosen Probemonat in Anspruch zu nehmen, mit dem ihr euch vom Angebot bei DAZN überzeugen könnt.

Niederlande vs. Ukraine heute live: TV-Übertragung, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV ARD LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Niederlande vs. Ukraine: Die Aufstellungen der Mannschaften

Pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn findet ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams.