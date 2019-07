Niederlande - Schweden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der Frauen-WM 2019

Im Halbfinale der Frauen-WM duellieren sich die Niederlande und Schweden. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Niederlande oder Schweden - welche Mannschaft zieht ins Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 ein? Das Halbfinale zwischen beiden Teams steigt am Mittwochabend um 21 Uhr im französischen Lyon.

Von 24 Mannschaften, die bei der Frauen-WM angetreten sind, sind noch drei Teams übrig. Während sich im ersten Halbfinale die USA gegen durchgesetzt hat, streiten die und um das zweite Finalticket.

Für die Niederlande, die 2017 den Europameistertitel feierten, ist der Halbfinaleinzug der größte Erfolg der WM-Geschichte. Geht der Höhenflug der Mannschaft weiter, die in der K.-o.-Phase bereits Japan und Italien bezwingen konnte, oder macht Schweden Oranje einen Strich durch die Rechnung?

Die Schwedinnen setzten sich im Viertelfinale knapp mit 2:1 gegen die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft durch und sicherten sich somit den Halbfinaleinzug. Auch Schweden konnte noch nie die WM gewinnen. Das beste Ergebnis erzielten die Skandinavier, als sie 2003 den DFB-Frauen im Finale unterlagen und Vizeweltmeister wurden.

Niederlande vs. Schweden - wer zieht ins Finale ein? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr das Halbfinale der Frauen-WM heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen rund um die Aufstellungen sowie zu unserem LIVE-TICKER von Goal.

Niederlande vs. Schweden: Das Halbfinale der Frauen-WM im Detail

Duell Niederlande vs. Schweden Datum Mittwoch, 3. Juli 2019 || 21 Uhr Ort Parc Olympique Lyonnais, Lyon ( ) Zuschauer 59.286 Plätze

Niederlande vs. Schweden heute live im TV verfolgen - Welcher Sender überträgt das Spiel?

Es geht in die heiße Phasen der Frauen-WM - alles oder Nichts! Wer zieht ins Finale ein - Niederlande oder Schweden? Übertragen wird das spannende Duell beider Nationen auf jeden Fall. Schließlich haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF sowie DAZN die Übertragungsrechte der Frauen-WM gesichert. Doch welcher Sender übernimmt die Übertragung von Niederlande vs. Schweden im TV?

Die ARD zeigt / überträgt Niederlande vs. Schweden live im Free-TV

ARD und ZDF wechseln sich bei der Frauen-WM mit den Live-Übertragungen ab. Im Halbfinale hatte das ZDF das Vorwahlrecht und hat sich dazu entschieden, das andere Halbfinale zwischen England und den USA zu übertragen. Dementsprechend zeigt die ARD Niederlande vs. Schweden live und in voller Länge im Free-TV.

Im frei empfangbaren TV-Programm beginnt Das Erste bereits um 20.15 Uhr mit der Übertragung. Die Vorberichterstattung sowie die Halbzeitanalyse und die Nachbesprechung übernehmen Moderator Claus Lufen und die WM-Expertin sowie Weltmeisterin mit den DFB-Frauen 2003, Nia Künzer. Kommentiert wird das Duell zwischen der Niederlande und Schweden von Bernd Schmelzer.

Zeigt / überträgt das ZDF Niederlande vs. Schweden live im Free-TV?

Hier fällt die Antwort negativ aus. Das ZDF zeigt / überträgt Niederlande vs. Schweden nicht live im Free-TV. Das liegt daran, dass sich das ZDF für die gestrige Partie zwischen England und den USA entschieden hat.

Während das ZDF zudem das Spiel um Platz drei live im TV überträgt, zeigt die ARD das Endspiel der Frauen-WM live und in voller Länge im Free-TV.

Niederlande vs. Schweden heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Es gibt neben dem TV-Programm noch zwei Möglichkeiten, das Duell zwischen Niederlande und Schweden im LIVE-STREAM zu verfolgen. Welche das sind, stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

DAZN zeigt / überträgt Niederlande vs. Schweden heute im LIVE-STREAM

Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft live bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich neben der ARD und dem ZDF die Übertragungsrechte an der Frauen-WM gesichert und überträgt neben beiden Halbfinalduellen auch das Spiel um Platz drei sowie das Finale live. Somit läuft auch Niederlande vs. Schweden in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN.

Ihr kennt es, Ihr kriegt es: Wie gewohnt geht DAZN bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, auf Sendung. Ab dann bekommt Ihr beim Streamingdienst alle Informationen rund um die Partie sowie beide Mannschaftsaufstellungen präsentiert.

Vor, während und nach dem Halbfinale der Frauen-WM zwischen den Niederlanden und Schweden begleitet Euch bei DAZN folgende bekannte Stimme:

Niederlande vs. Schweden heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN - So geht's!

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements, könnt Ihr das Duell Niederlande vs. Schweden im Halbfinale der Frauen-WM vollkommen kostenlos genießen. Ihr müsst Euch lediglich schnell und einfach anmelden und Euch einen Gratismonat sichern. Mit diesem erlebt Ihr sowohl Niederlande vs. Schweden als auch alle weiteren Spiele der Frauen-WM kostenlos im LIVE-STREAM.

Doch es fallen noch andere spannende Events in den vierwöchigen Zeitraum Eures Probemonats: Bei DAZN bekommt Ihr die volle Programmvielfalt. Neben allen Spielen der Copa America zeigt der Streamingdienst auch den Afrika-Cup sowie den CONCACAF Gold-Cup in voller Länge im LIVE-STREAM.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Verfügbar ist DAZN auf nahezu allen Geräten. Ob Ihr DAZN auf Eurem Computer / Laptop oder auf Eurem Handy, Tablet oder Smart-TV nutzt, bleibt Euch überlassen. Holt Euch jetzt die kostenlose DAZN-App in den gängigen Downloadportalen:

ARD zeigt / überträgt Niederlande vs. Schweden heute im LIVE-STREAM auf www.sportschau.de

Die zweite Möglichkeit, das Halbfinale zwischen Niederlande und Schweden im LIVE-STREAM zu schauen, ist die ARD. Der Sender überträgt die Partie kostenlos und in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.sportschau.de. Auch mit dem Stream der ARD verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells.

Die Übertragung geschieht analog zum TV-Programm. Sendezeiten sowie Moderator, Expertin und Kommentator bleiben gleich. Um den LIVE-STREAM auf www.sportschau.de nutzen zu können, ist kein Abonnement und keine Anmeldung erforderlich.

Wollt Ihr Niederlande vs. Schweden lieber unterwegs oder auf mobilen Geräten schauen, dann ladet Euch die kostenlose App der ARD-Mediathek aus den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) herunter.

Niederlande vs. Schweden heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Zeit, Niederlande vs. Schweden im TV oder im LIVE-STREAM zu schauen? Kein Problem. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Niederlande vs. Schweden bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine Entscheidung im Halbfinale der Frauen-WM.

Gewohnt detailliert tickern wir für Euch das Spielgeschehen auf Euren Bildschirm. Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Informationen rund um die Partie. Rollt zwischen den Niederlanden und Schweden schließlich der Ball, bleibt Euch keine Chance, kein Treffer und erst recht keine Entscheidung vorenthalten.

Das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Unseren Ticker findet Ihr sowohl über Euren Internetbrowser unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App, die Ihr Euch aus den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) downloaden könnt.

Niederlande vs. Schweden: Die Aufstellungen

Wer steht für die Niederlande in der Startaufstellung? Welche elf Spielerinnen beginnen für Schweden? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Startformationen veröffentlicht werden, lüften wir an dieser Stelle das Geheimnis der Mannschaftsaufstellungen.

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Schweden? Die Übertragung des Halbfinales der Frauen-WM im Überblick