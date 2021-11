Am heutigen Dienstag, 16. November, wird die europäische Qualifikation zur WM 2022 abgeschlossen. In der Gruppe G kommt es unter anderem zum spannenden Duell zwischen der Niederlande und Norwegen. Diese Partie wird um 20.45 Uhr im Stadion De Kuip in Rotterdam angepfiffen.

Oranje geht als Tabellenführer in das Duell mit den Nord-Europäern, zwei Punkte hat die Elftal mehr auf dem Konto als der heutige Gegner.

Die Niederlande empfangen in der WM-Qualifikation heute Norwegen. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt und liefert zudem die Aufstellungen der beiden Teams.

Niederlande vs. Norwegen heute live: Das Spiel der WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Niederlande - Norwegen Wettbewerb WM Qualifikation, 10. Spieltag Datum Dienstag, 16. November 2021 Anpfiff 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort De Kuip Rotterdam

Niederlande vs. Norwegen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Die deutsche Nationalmannschaft hat die WM-Qualifikation bereits am gestrigen Montag mit der Partie in Armenien bereits abgeschlossen. Der Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation zur WM 2022 stand bereits davor fest.

Alle Qualifikationsspiele des DFB-Teams wurde live von RTL im Free-TV übertragen. Ist heute das Spiel Niederlande vs. Norwegen live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen?

Niederlande vs. Norwegen heute live im Free-TV?

Das WM-Qualifikationsspiel Niederlande vs. Norwegen kann heute nicht live im Free-TV verfolgt werden. Die Übertragungsrechte liegen mit DAZN bei einem Anbieter, der sein komplettes Programm nicht im klassischen Fernsehen ausstrahlt.

Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an allen europäischen WM-Qualifikationsspielen ohne deutsche Beteiligung. Heute könnt Ihr neben Niederlande vs. Norwegen noch sechs weitere WM-Qualifikationsspiele im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen.

Niederlande vs. Norwegen heute live im TV

Seit einigen Monaten bietet DAZN teile seines Programms auf den beiden linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 an. Niederlande vs. Norwegen könnt Ihr heute auf DAZN 2 ab 20.35 Uhr verfolgen.

Dafür reicht ein "normales" DAZN-Abo aber nicht aus. Die beiden linearen Sender sind nämlich nur in Verbindung mit einem Vodafone- oder Sky-Vertrag zu empfangen. Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu DAZN 1 und 2.

Niederlande vs. Norwegen heute im Livestream

Alle DAZN-Kunden können sich Niederlande vs. Norwegen heute im LIVE-STREAM ansehen. Dort beginnt die Übertragung mit Kommentator Matthias Naebers wenige Minuten vor Spielbeginn.

Den Livestream könnt Ihr auf dazn.com auf Eurem PC oder Laptop abrufen. Mit der kostenlosen DAZN-App ist es zudem auch möglich, sich den LIVE-STREAM auf weiteren Endgeräten (Smartphone, Tablet) anzusehen. Die App gibt es auch für Konsolen und fast alle Smart-TVs, so könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM ohne Mühe auf den großen TV-Bildschirm holen. Hier findet Ihr eine Übersicht, mit welchen Devices ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Niederlande vs. Norwegen heute live im TV und LIVE-STREAM: Das kostet und das bietet DAZN

Ihr wollt Niederlande vs. Norwegen heute im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen? Grundvoraussetzung dafür ist neben einer stabilen Internetverbindung der Besitz eines kostenpflichtigen Abos (jederzeit kündbares Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro).

Das "Netflix des Sports" zeigt neben den Spielen der europäischen WM-Qualifikation auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A und fast alle Spiele der Champions League.

Doch auch Freunde anderer Sportarten kommen bei DAZN voll auf Ihre Kosten. US-Sport, Tennis, Darts, Boxen, Handball, Motorsport und MMA sind nur einige der vielen Sportarten, aus denen Top-Events und Top-Spiele bei DAZN übertragen werden.

Niederlande vs. Norwegen heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Alle, die keinen Zugriff auf DAZN haben, können Niederlande vs. Norwegen heute in aller Ausführlichkeit im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dieser wird quasi im Minutentakt aktualisiert, weshalb Ihr stets auf der Höhe des Geschehens seid.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Niederlande - Norwegen.

Niederlande vs. Norwegen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde die Aufstellungen der beiden heutigen Kontrahenten.

Niederlande vs. Norwegen live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick