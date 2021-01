Niederlande: Keeper Anthony Swolfs beendet Karriere im Alter von 23 Jahren

Der belgische Torhüter Anthony Swolfs hat seine Karriere im Alter von nur 23 Jahren mit sofortiger Wirkung beendet.

Torhüter Anthony Swolfs vom niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht hat im Alter von 23 Jahren seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet, nachdem er noch am Freitag beim 0:0 gegen den FC Volendam 90 Minuten zwischen den Pfosten gestanden hatte.

"Ich habe mein eigenes Unternehmen zusammen mit einem Partner, bei dem ich Menschen helfe, in den Finanzmarkt zu investieren. Ich kann diese geschäftlichen Aktivitäten nicht mehr mit meiner Fußballkarriere verbinden", erklärte Swolfs seinen überraschenden Schritt im Algemeen Dagblad.

Anthony Swolfs: Businessman statt Fußballprofi

"Der Moment des Abschieds mag seltsam sein und die Winterpause hätte wohl mehr Sinn ergeben", fuhr Swolfs fort. "Aber ich gab dem FC Dordrecht die Zeit, einen Nachfolger zu finden. Das hat eine Weile gedauert."

Mehr Teams

Während der Belgier, der in 20 Liga-Partien keine Minute verpasst hatte, zukünftig also als Businessman sein Geld verdienen will, hat Dordrecht im irisch-belgischen Keeper Liam Bossin von Cork City einen Nachfolger gefunden. Der 24-Jährige saß bereits am Freitag auf der Bank.