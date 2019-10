Niederlande vs. Nordirland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung und Co. - So wird die EM-Qualifikation übertragen

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Nordirland in der EM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert Euch die Antworten.

In der Gruppe C der EM-Qualifikation empfängt die niederländische Nationalmannschaft das Team aus Nordirland . Das Duell am siebten Spieltag steigt am Donnerstagabend in Rotterdam. Anstoß ist um 20.45 Uhr .

Wer qualifiziert sich für die Europameisterschaft 2020? Bislang hat Nordirland die Nase vor den Niederlanden. Allerdings hat Oranje in der Gruppe C auch ein Spiel weniger, liegt daher mit drei Punkten hinter den beiden führenden Teams (Deutschland und Nordirland) auf Rang drei.

Das Duell gegen die Nordiren ist daher für die extrem wichtig, will man nicht den Anschluss verlieren und sich stattdessen ein Ticket für die Endrunde im kommenden Sommer sichern. Die letzten beiden Spiele stimmen die Mannschaft um Virgil van Dijk und Co. auf jeden Fall positiv. Zuletzt gewann die Niederlande 4:0 gegen Estland sowie 4:2 gegen Deutschland.

Niederlande vs. Nordirland: Wer macht den nächsten Schritt in Richtung ? Wir verraten Euch, wie Ihr die EM-Quali heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Teams .

Niederlande vs. Nordirland: Das EM-Qualifikationsspiel im Detail

Duell NIEDERLANDE vs. NORDIRLAND (Link zum LIVE-TICKER) Typ EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Donnerstag, 10. Oktober | 20.45 Uhr Ort De Kuip, Stadion Feyenoord (Rotterdam, Niederlande) Zuschauer 51.117 Plätze

Niederlande vs. Nordirland heute im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN ist Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr Niederlande vs. Nordirland live und in voller Länge erleben wollt. Der Streamingdienst überträgt die Partie für Euch im LIVE-STREAM. Wie dies funktioniert und wie Ihr die EM-Qualifikation sogar kostenlos anschauen könnt, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Niederlande vs. Nordirland heute im LIVE-STREAM

Bock auf das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Niederlande und Nordirland? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau richtig. DAZN zeigt Niederlande vs. Nordirland heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Dieser startet pünktlich zum Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird.

Niederlande vs. Nordirland im LIVE-STREAM bei DAZN! Der Kommentator der Partie ist:

DAZN zeigt / überträgt Niederlande vs. Nordirland heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann könnt Ihr Niederlande vs. Nordirland heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben! Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt 30 Tage lang gratis.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv! Ihr seht nämlich nicht nur die Niederlande vs. Nordirland live und in voller Länge. Bei DAZN bekommt Ihr alle Spiele der EM-Qualifikation live auf Eure Bildschirme (ausgenommen sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft).

Bei DAZN bekommt Ihr die Bundesliga, die Champions League und Europa League sowie die Serie A, LaLiga und zahlreiche weitere Top-Ligen sowie Top-Wettbewerbe im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikel vorbei:

Niederlande vs. Nordirland heute live im TV verfolgen - Geht das?

Wer überträgt das Duell zwischen der Niederlande und Nordirland heute live im TV? Die Antwort ist eindeutig: Kein deutscher Sender zeigt die EM-Qualifikation zwischen ausschließlich ausländischen Mannschaften live im TV. Weder die ARD oder das ZDF noch RTL, Sky oder andere bekannte deutsche Sportsender zeigen Niederlande vs. Nordirland - nicht im Free- und auch nicht im Pay-TV.

Im deutsche Free-TV laufen ausschließlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. RTL zeigt alle Qualifikationsspiele des DFB-Teams live im Free-TV.

Auf dem SMART-TV: DAZN zeigt / überträgt Niederlande vs. Nordirland heute im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN ist Eure einzige Option, wenn Ihr das Duell zwischen Niederlande vs. Nordirland heute live und in voller Länge erleben wollt. Doch wie der Name es schon verrät, zeigt DAZN die Spiele der EM-Qualifikation ausschließlich im LIVE-STREAM und nicht klassisch im TV. DAZN ist ein reiner Streamingdienst. Ihr müsst aber dennoch nicht darauf verzichten, Euch das Duell auf Eurem Fernseher anschauen zu können.

DAZN bringt Euch Niederlande vs. Nordirland im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose App des Streamingdienstes auf nahezu allen modernen Fernseher verfügbar.

So könnt Ihr Niederlande vs. Nordirland im LIVE-STREAM bei DAZN heute auf Eurem Smart-TV genießen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Niederlande vs. Nordirland im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

So seht Ihr die Highlights zu Niederlande vs. Nordirland

Das Duell verpasst? Kein Problem, das macht doch nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch: Die Highlights zu Niederlande vs. Nordirland bei DAZN! Beim Streamingdienst bekommt Ihr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff.

Reicht Euch das nicht aus? Dann könnt Ihr Euch das Spiel zwischen der Niederlande und Nordirland nochmal komplett im Re-Live bei DAZN reinziehen.

Doch damit nicht genug: Bei DAZN bekommt Ihr nicht nur die Highlights zu Niederlande vs. Nordirland. Ihr seht die Zusammenfassungen aller EM-Qualifikationsspiele auf der Plattform des Streamingdienstes. Dort habt Ihr die Wahl zwischen den Highlights und dem Re-Live der Partien.

Niederlande vs. Nordirland: Die Aufstellungen

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Co.: Wer steht für die niederländische Nationalmannschaft in der Startformation? Wer läuft für Nordirland in der EM-Qualifikation von Beginn an auf? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn - sprich gegen 19.45 Uhr - erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams genau hier.

Niederlande vs. Nordirland: Die Bilanz

NIEDERLANDE (insgesamt bislang 5 Duelle) NORDIRLAND 2 Siege 1 2 Unentschieden 2 1 Niederlagen 2 8 Tore 4

Niederlande vs. Nordirland: Die Tabelle der Gruppe C in der EM-Qualifikation

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Deutschland 5 17:6 12 2. Nordirland 5 7:4 12 3. Niederlande 4 14:5 9 4. Weißrussland 5 3:10 3 5. Estland 5 2:18 0

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Nordirland heute live? Die Übertragung der EM-Quali in der Übersicht