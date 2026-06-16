Niederlande gegen Schweden – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Houston Stadium

Das Spiel Niederlande gegen Schweden beginnt am 20. Juni 2026 um 13:00 Uhr EST und 17:00 Uhr GMT.

Hintergrund zum Spiel Niederlande gegen Schweden

Am ersten Spieltag spielten die Niederlande in einer unterhaltsamen Partie 2:2 gegen Japan. Sie gingen zweimal in Führung, gaben den Vorsprung jedoch jeweils ab. Schweden war für die nordafrikanische Mannschaft aus Tunesien eine Nummer zu groß und gewann mit 5:1. Brighton-Star Yasin Ayari erzielte einen Doppelpack, während die Premier-League-Stars Viktor Gyokeres und Alexander Isak ebenfalls auf der Torschützenliste standen.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer der Niederlande

Kapitän Virgil van Dijk bleibt die defensive Stütze. Der 34-Jährige führt die junge Mannschaft mit seiner Erfahrung an.

Auf der rechten Abwehrseite konkurrieren Denzel Dumfries von Inter Mailand und Jeremie Frimpong von Liverpool um den Platz, nachdem Jurrien Timber von Arsenal wegen einer Verletzung ausgeschieden ist.

Im Mittelfeld lenkt Frenkie de Jong das Spiel. Der 63-jährige Trainer Ronald Koeman will die Niederlande, die bei der letzten WM enttäuschten, zum ersten Titel führen.

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Schwedens Schlüsselspieler und Trainer

Schwedens Trainer Graham Potter kann nach der erfolgreichen EM-Playoff-Rettung aus einem 26-köpfigen, motivierten Kader wählen. Im Lager in Mexiko herrscht gute Stimmung, der taktische Umbruch unter dem englischen Coach scheint abgeschlossen. Der größte Schub für die Blågult ist die volle Einsatzbereitschaft ihres starken Sturmduos.

Viktor Gyökeres ist nach seinen Heldentaten in der Qualifikation eine Garantie für die Sturmspitze, während Alexander Isak an seiner Seite in einer dynamischen, hoch pressenden Sturmreihe agiert. Beide trugen sich beim 5:1-Sieg gegen Tunesien in die Torschützenliste ein. In der Abwehr sorgen Victor Lindelöf und Carl Starfelt für Ordnung.

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26-köpfiger Kader der Niederlande

Torhüter: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Verteidiger: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Mailand), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mittelfeld: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Stürmer: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Schwedens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Verteidiger: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Mittelfeld: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Stürmer: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brügge), Benjamin Nygren (Celtic).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Ronald Koeman übernimmt das Ruder bei den Niederlanden, wobei vor dem Spiel keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gemeldet wurden. Eine voraussichtliche Startelf hat der Trainer noch nicht bestätigt; weitere Updates folgen kurz vor Anpfiff.

Auch im schwedischen Kader von Graham Potter gibt es keine bestätigten Ausfälle; nach den vorliegenden Informationen liegen keine Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startelf hat noch kein Trainer bekannt gegeben, die Mannschaftsnachrichten werden aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Niederlande holten in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Spiel war ein 2:2 gegen Japan beim WM-Auftakt am 14. Juni. Zuvor besiegten sie Usbekistan in einem Freundschaftsspiel 2:1, verloren aber wenige Tage zuvor 1:0 gegen Algerien. In den letzten fünf Partien erzielten sie sieben Treffer und kassierten sechs Gegentore. Die Zahlen zeigen eine Mannschaft, die torgefährlich, aber defensiv anfällig ist.

Schweden geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen ins Turnier. Das letzte Ergebnis war ein souveräner 5:1-Sieg gegen Tunesien beim WM-Auftakt am 15. Juni – eine Leistung, die die Offensivstärke der Mannschaft unter Beweis stellte. Auch die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele gewannen sie, wobei sie Polen mit 3:2 und die Ukraine mit 1:3 besiegten. In diesen fünf Spielen erzielte Schweden 14 Tore. Eine 1:3-Niederlage gegen Norwegen in einem Freundschaftsspiel Anfang dieses Monats zeigt jedoch, dass die Mannschaft Schwachstellen hat.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell datiert vom Oktober 2017, als die Niederlande Schweden in einem WM-Qualifikationsspiel 2:0 besiegten. In den vergangenen fünf dokumentierten Duellen haben die Niederlande drei Siege geholt. Außerdem stehen ein 4:1 im Oktober 2010 und ein 3:1 in einem Freundschaftsspiel 2008 zu Buche. Schweden gewann jedoch im Oktober 2011 ein EM-Qualifikationsspiel 3:2.

Tabelle

In Gruppe F führt Schweden aktuell die Tabelle an, die Niederlande belegen vor der zweiten Spielrunde Platz drei.