Niederlande gegen Japan – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Dallas Stadium

Das Spiel Niederlande gegen Japan beginnt am 14. Juni 2026 um 21:00 Uhr GMT und 16:00 Uhr EST.

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Niederlande gegen Japan: Hintergrund

Das Eröffnungsspiel in Arlington ist für beide Teams wichtig, denn sie wollen in einer der stärksten Gruppen des Turniers gut starten. Unter wachsendem Heimdruck will Trainer Ronald Koeman zeigen, dass sein moderner Totalfußball auf der größten Bühne funktioniert. Ihnen steht eine disziplinierte und widerstandsfähige japanische Mannschaft unter Hajime Moriyasu gegenüber. Sein taktischer Ansatz hat die "Samurai Blue" zu einer geschlossenen, technisch starken Einheit geformt, die Gegner im Konter bestrafen kann. Vor der Kulisse des beeindruckenden Dallas Stadium mit seinen erstklassigen Einrichtungen und kontrollierten Innenraumbedingungen verspricht die Begegnung eines der herausragenden Spiele der Eröffnungsrunde zu werden.

Da mit Schweden und Tunesien zwei weitere starke Teams in Gruppe F stehen, darf sich weder Oranje noch Japan einen Fehlstart leisten. Die Niederlande wollen ihren Status in der Weltelite bestätigen, den nächsten Schritt zur Beendigung einer Serie von drei zweiten Plätzen machen und ihre weiterentwickelte Spielidee zeigen. Japan will trotz des Ausfalls von Flügelspieler Kaoru Mitoma zeigen, dass seine talentierte Generation mit den Fußballgroßmächten mithalten kann. Wenn in Texas die Lichter angehen, werden Intensität und Druck eines WM-Eröffnungsspiels für alle sichtbar. Taktische Disziplin, Kadermanagement und die Fähigkeit, sich an die neuen Auswechselregeln der FIFA anzupassen, entscheiden wahrscheinlich über den wichtigen Auftaktsieg.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der Weg der Niederlande nach Nordamerika

Die Niederlande haben sich ihren Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 durch eine dominante und ungeschlagene Qualifikationsphase in der UEFA-Qualifikationsgruppe G gesichert. Die Oranje zeigten ihre Stärke von Beginn an und führten die Gruppe mit Polen, Finnland, Malta und Litauen an. Unter der ruhigen Leitung von Ronald Koeman holten die Niederländer 20 von 24 Punkten und erreichten ihr Ziel mit sechs Siegen und zwei Unentschieden.

Ihr Lauf zeichnete sich durch eine starke Offensive und eine Abwehr aus, die in acht Spielen nur vier Gegentore zuließ. Stürmer Memphis Depay führte die Angriffe und wurde mit acht Toren Torschützenkönig der Gruppe; Cody Gakpo und Donyell Malen trafen jeweils viermal. Der entscheidende Moment kam in der Schlussphase der Herbstspiele 2025: Nach einem 1:1 in Warschau gegen Polen besiegte die Elftal Litauen in der Johan-Cruyff-Arena 4:0 und sicherte sich so den ersten Platz in der Gruppe.

Japans Meisterleistung in der Qualifikation

Im Gegensatz zum engen Rennen in den europäischen Gruppen holte Japan das Ticket mit einem schnellen, fehlerfreien Lauf durch die anstrengenden asiatischen Runden. Unter dem langjährigen Trainer Hajime Moriyasu gewann Japan die frühen Gruppen der AFC-Qualifikation und zeigte klare Taktik sowie eine starke Abwehr.

In der erweiterten dritten Runde der AFC-Qualifikation zeigte die Mannschaft ihre Reife. Trotz starker Gegner und feindlicher Atmosphäre wechselte Japan flexibel zwischen Pressing und vertikalen Kontern. Die in Europa spielenden Stars führten die Auswahl ungeschlagen durch fast alle Spiele. Der entscheidende Moment spielte sich auf einer Auswärtsreise unter hohem Druck ab, als sie auf einen tiefstehenden Abwehrblock trafen. Vor heimischem Publikum zeigten die Gäste Disziplin und Geduld und knackten in der zweiten Halbzeit den Abwehrriegel. Der wichtige Sieg sicherte Platz eins oder zwei in der Tabelle und damit die achte WM-Teilnahme in Folge.

Niederlande vs. Japan – Aufstellungen

Aufstellung der Niederlande

Niederlande-Cheftrainer Ronald Koeman kann aus einem weitgehend einsatzfähigen 26-Mann-Kader wählen, nachdem er die Qualifikationsphase an der Spitze von UEFA-Gruppe G beendet hat. Trotz einiger struktureller Anpassungen in der Vorbereitung wirkt die Mannschaft in Texas geschlossen. Die große Nachricht ist die Rückkehr des Rekordtorschützen Memphis Depay, der seine Oberschenkelverletzung aus der Schlussphase der Saison bei Corinthians auskuriert hat und den Angriff anführen wird.

Cody Gakpo startet auf der Außenbahn, während der treffsichere Stürmer Donyell Malen nach seinen Toren in Italien wohl ebenfalls in der Anfangsformation steht. Kapitän Virgil van Dijk führt die Abwehr neben Micky van de Ven, während Barcelonas Frenkie de Jong das Mittelfeld dirigiert.

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Team-News Japan

Die Samurai Blue sind nach einem souveränen, ungeschlagenen Durchmarsch durch die AFC-Qualifikationsrunden in Arlington eingetroffen und haben sich mit einer souveränen Leistung die achte Turnierteilnahme in Folge gesichert. Cheftrainer Hajime Moriyasu nominierte seinen endgültigen 26-Mann-Kader mit vielen in Europa spielenden Profis. Trotz des Ausfalls von Flügelspieler Kaoru Mitoma wegen einer Verletzung bleibt die Taktik im Training stabil.

Die größte Neuigkeit bei der Aufstellung ist die Aufnahme des jungen Stürmers Kento Shiogai, der sich nach starken Leistungen in Deutschland einen Platz im Flugzeug nach Nordamerika erkämpft hat. Während Shiogai seine WM-Erfahrung voraussichtlich von der Ersatzbank aus beginnen wird, sind Wataru Endo und Takefusa Kubo als Stützen der Startelf gesetzt. Zion Suzuki steht im Tor, Ko Itakura und Takehiro Tomiyasu bilden die Abwehr.

(C)Kenichi Arai

Trainerprofile & taktische Philosophien

Ronald Koeman (Niederlande)

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Ronald Koeman, eine Ikone des niederländischen Fußballs, prägte als torgefährlicher Verteidiger die Titelgeschichte von 1988. In seiner zweiten Amtszeit als Bondscoach leitete er einen Generationenwechsel und verband erfahrene Führungspersonen mit jungen Talenten.

Taktisch verfolgt Koeman eine anpassungsfähige Philosophie, die dem Total Football huldigt und zugleich defensive Stabilität betont. Er bevorzugt ein flexibles 4-3-3-System, das sich im Ballbesitz nahtlos in ein 3-4-3 verwandelt; dabei setzt er auf technisch starke, explosive Außenverteidiger, um das Spielfeld zu weiten. Seitliche, langsame Ballstafetten lehnt er ab; stattdessen sollen die zentralen Mittelfeldspieler sich sofort umdrehen und Pässe spielen, die die Abwehrreihe durchbrechen. In Texas steht Koeman vor seiner größten taktischen Aufgabe: Er muss seine hohe Abwehrlinie im Umschaltspiel gegen Elite-Teams absichern, die auf plötzliche Konter in die Räume hinter der Viererkette lauern.

Hajime Moriyasu (Japan)

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Hajime Moriyasu hat sich als Strategemeister bei großen Turnieren etabliert und plant Kampagnen, in denen Außenseiter gegen Favoriten gewinnen. In seiner langen Amtszeit baute er großes Vertrauen auf und erhält Lob für sein Mannschaftsmanagement und seine psychologische Motivation.

Er verzichtet auf starre Muster und setzt auf ein gut organisiertes 4-2-3-1 mit Disziplin, intensivem Pressing und schnellen Kontern. Sein System ist flexibel und wechselt oft in einen kompakten Mittelblock, der gegnerische Spielmacher ausschaltet, bevor er seine kreativen Spieler ins Spiel bringt. Sein erstes Ziel ist es, die Aufstellung unter den neuen Wechselregeln des Fußballs zu optimieren und die Intensität ohne Störung der defensiven Synchronisation anzupassen.

26-köpfige WM-Kader

Niederländischer WM-Kader

Torhüter: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs

Verteidiger: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jorrel Hato

Mittelfeld: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Mats Wieffer, Guus Til

Stürmer: Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville

Japanischer WM-Kader

Torhüter: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Verteidiger: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Mittelfeld: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Stürmer: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Niederlande gegen Japan: Die wichtigsten Duelle

Virgil van Dijk gegen Koki Ogawa: Dies wird ein Duell der Schwergewichte im Strafraum. Ogawa, der Stürmer von NEC Nijmegen, erzielte in der Qualifikation wichtige Tore. Er glänzt durch kluges Positioning, starke Kopfbälle und präzise Pässe. Virgil van Dijk steht im Mittelpunkt. Der große Liverpool-Verteidiger nutzt Tempo in der Rückwärtsbewegung, Führungsstärke und seine Kopfballstärke, um Ogawa klare Annahmen zu verwehren, vor allem bei Flanken und Standards.

Cody Gakpo gegen Japans Abwehrblock: Gakpo geht als kreativer Spielmacher und schneller Flügelspieler der Niederlande ins Turnier. Von der linken Seite sucht er Lücken, um mit seinem starken rechten Fuß nach innen zu ziehen oder direkt in den Strafraum zu stürmen. Gegenüber steht ihm eine disziplinierte japanische Abwehr um Ko Itakura und Takehiro Tomiyasu. Reicht Gakpos individuelle Klasse, um den kompakten asiatischen Tiefblock zu knacken?

Frenkie de Jong vs. Wataru Endo: Das taktische Duell im Mittelfeld Endo ist Liverpools unermüdlicher Abwehrspieler und Kapitän Japans; er glänzt durch Ausdauer, Balleroberungen und Pressingresistenz. De Jong soll das Tempo der Oranje bestimmen und mit seinen typischen Rückwärtsläufen sowie durchdringenden Dribblings Endo aus der Position locken, um die vertikalen Umschaltmomente der Niederlande anzuschieben.

Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

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