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UEFA Nations League A
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Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League: Vorschau auf das Duell mit dem ungeschlagenen Griechenland

Niederlande - Griechenland
UEFA Nations League A
Niederlande
Griechenland

In der hart umkämpften Gruppe 2 der Liga A der UEFA Nations League sind die Niederlande und Griechenland punktgleich. Am Freitag empfangen die Niederlande die unnachgiebigen Griechen in der Johan Cruijff Arena und wollen nach dem chaotischen 2:2 im Oktober in Thessaloniki eine offene Rechnung begleichen.

Niederlande gegen Griechenland: Spieldetails

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UEFA Nations League A - Spielwoche 5
Johan Cruijff ArenA

Spitzenduell in Gruppe 2 lässt intensive Rivalität wieder aufleben

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

Die Niederlande empfangen Griechenland in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zu einer Partie der Gruppe 2 in Liga A der UEFA Nations League, bei der es an der Tabellenspitze um viel geht.

Die Mannschaft von Xavi Hernandez führt die Gruppe mit acht Punkten an, punktgleich mit Griechenland. Ein Sieg würde sie in eine gute Ausgangsposition bringen, um den Einzug ins Viertelfinale bereits ein Spiel vor Schluss zu sichern.

Die Rückkehr von Frenkie de Jong ist die wichtigste Nachricht für die Niederlande. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wird nach überstandener langwieriger Verletzung erstmals seit der Weltmeisterschaft wieder nominiert. Mit ihm hat Xavi im Zentrum eine echte kreative Option.

Xavi muss auf mehrere Spieler verzichten: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato und Nathan Ake fallen allesamt aus. Die jungen Talente Ruben van Bommel, Mexx Meerdink und Gjivai Zechiel behalten ihre Plätze und sollen ihren Beitrag leisten.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Griechenland reist in ordentlicher Form an und kennt die Gegner in dieser Gruppe gut. Die Mannschaft von Ivan Jovanovic erkämpfte sich in ihrem jüngsten Spiel ein torloses Unentschieden gegen Deutschland und besiegte die Niederlande im September. Sie wird also nicht nach Amsterdam kommen, um nur zu verteidigen.

Die beiden Erstplatzierten der Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Für beide Mannschaften steht damit viel auf dem Spiel. Die Niederlande haben den Heimvorteil, doch Griechenland hat bereits gezeigt, dass es gegen die stärksten Teams der Gruppe punkten kann.

Personal und Kader

Niederlande vs Griechenland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Xavi Hernández

Form

NED

NED - Form

MAR
N1-1
GER
U1-1
SER
S1-2
GRI
U2-2
SER
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
GRI

GRI - Form

ITA
N0-1
SER
S1-2
GER
S0-1
NED
U2-2
GER
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Direkter Vergleich

Head to Head

NiederlandeUnentschiedenGriechenland
3
1
1
UEFA Nations League A
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
Niederlande badge
Niederlande
NED
2
END
European Championship Qualification
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
END
European Championship Qualification
Niederlande badge
Niederlande
NED
3
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
END
Freundschaftsspiele
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
END
Freundschaftsspiele
Niederlande badge
Niederlande
NED
4
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
END
11Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
NiederlandeNiederlandeNED
422075+28
S
U
S
U
2
GriechenlandGriechenlandGRI
422053+28
U
U
S
S
3
DeutschlandDeutschlandGER
412132+15
U
S
N
U
4
SerbienSerbienSER
400438-50
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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