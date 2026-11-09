Niederlande gegen Griechenland: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Spitzenduell in Gruppe 2 lässt intensive Rivalität wieder aufleben

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Die Niederlande empfangen Griechenland in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zu einer Partie der Gruppe 2 in Liga A der UEFA Nations League, bei der es an der Tabellenspitze um viel geht.

Die Mannschaft von Xavi Hernandez führt die Gruppe mit acht Punkten an, punktgleich mit Griechenland. Ein Sieg würde sie in eine gute Ausgangsposition bringen, um den Einzug ins Viertelfinale bereits ein Spiel vor Schluss zu sichern.

Die Rückkehr von Frenkie de Jong ist die wichtigste Nachricht für die Niederlande. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wird nach überstandener langwieriger Verletzung erstmals seit der Weltmeisterschaft wieder nominiert. Mit ihm hat Xavi im Zentrum eine echte kreative Option.

Xavi muss auf mehrere Spieler verzichten: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato und Nathan Ake fallen allesamt aus. Die jungen Talente Ruben van Bommel, Mexx Meerdink und Gjivai Zechiel behalten ihre Plätze und sollen ihren Beitrag leisten.

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Griechenland reist in ordentlicher Form an und kennt die Gegner in dieser Gruppe gut. Die Mannschaft von Ivan Jovanovic erkämpfte sich in ihrem jüngsten Spiel ein torloses Unentschieden gegen Deutschland und besiegte die Niederlande im September. Sie wird also nicht nach Amsterdam kommen, um nur zu verteidigen.

Die beiden Erstplatzierten der Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Für beide Mannschaften steht damit viel auf dem Spiel. Die Niederlande haben den Heimvorteil, doch Griechenland hat bereits gezeigt, dass es gegen die stärksten Teams der Gruppe punkten kann.

Personal und Kader

Form

Direkter Vergleich

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