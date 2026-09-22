UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Niederlande gegen Deutschland beginnt am 24. Sept. 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Das neu formierte Deutschland beginnt unter Trainer Jürgen Klopp eine neue Ära und startet auswärts in Amsterdam gegen den nahen Rivalen Niederlande in die UEFA Nations League 2026/27.

Ein neuer Mann führt die Niederlande an

Die legendäre spanische Mittelfeldfigur Xavi folgt als Trainer auf Ronald Koeman, nachdem die Niederlande von Marokko aus der Weltmeisterschaft geworfen wurden. Er hat eine große Entscheidung getroffen, indem er den Rekordtorschützen des Landes, Memphis Depay, nicht in seinen Kader berufen hat.

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Ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft

Liverpool-Legende Klopp folgte nach dem enttäuschenden frühen Aus bei der FIFA-Weltmeisterschaft auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Er beginnt seine Amtszeit mit vier Spielen in der UEFA Nations League im September und Oktober und nominierte zwei separate Kader, um die vier Partien gegen die Niederlande, Griechenland (x2) und Serbien zu bestreiten.

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Ein neuer Mann zwischen den Pfosten

Barcelonas Torhüter Marc Andre ter Stegen ist nach einer schweren Verletzung zurück im Kader. Nachdem er mehrere Jahre lang hinter Manuel Neuer nur die Nummer zwei war, kann er sich nun darauf freuen, die Nummer eins zu sein. Vorerst muss er jedoch Besiktas-Profi Alexander Nubel verdrängen.

Brobbey ist schwer zu greifen

Der niederländische Stürmer Brian Brobbey erzielte bei Sunderlands jüngster 3:5-Niederlage gegen ein furioses Manchester City einen Hattrick. Auch in einem jüngsten Spiel gegen den Premier-League-Meister Arsenal war der bullige Angreifer nur schwer zu greifen, sodass Deutschland einen Plan entwickeln muss, um den 24-Jährigen zu stoppen.

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Ungewöhnlicher Deutschland-Kader

Klopp hat für Deutschlands vier Länderspiele zwei Kader mit jeweils 22 Spielern nominiert. Für dieses Duell und die Partie gegen Griechenland am Sonntag, 27. September, sieht der Kader wie folgt aus: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Justin Kluivert und Donyell Malen zogen sich verletzt aus dem niederländischen Kader zurück, während Brajan Gruda aus Deutschlands Kader ausschied.

Jamal Musiala war in seinen letzten drei Spielen für Bayern München an drei Toren direkt beteiligt.

Voraussichtliche Aufstellungen

Niederlande (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Deutschland (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Teamnews & Kader

Die voraussichtliche XI der Niederlande unter Xavi Hernandez lautet: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Aktuell sind für die Heimmannschaft weder Verletzungen noch Sperren aufgeführt, weitere Updates werden näher am Anpfiff hinzugefügt, falls sich die Situation ändert.

Es wird erwartet, dass Jurgen Klopps Deutschland mit Alexander Nuebel im Tor aufläuft, hinter einer Viererkette mit Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri und Serge Gnabry sollen voraussichtlich im Mittelfeld agieren, während Jamal Musiala und Kai Havertz den Angriff anführen. Für die Auswärtsmannschaft sind derzeit weder Verletzungen noch Sperren vermerkt.

Form

Die Niederlande gehen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft, das aufgrund der Tordifferenz oder der Modalitäten des Weiterkommens in einer Niederlage endete, während die beste Leistung in dieser Phase ein souveräner 5:1-Sieg gegen Schweden war. In diesen fünf Spielen erzielte Oranje 11 Tore und kassierte sechs, wobei die Weltmeisterschaftskampagne sowohl die offensive Durchschlagskraft als auch die gelegentliche defensive Anfälligkeit zeigte.

Deutschlands jüngste Form zeichnet ein wechselhafteres Bild. Klopps Mannschaft verbuchte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen, wobei das jüngste Ergebnis ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft war, das das Turnier des Teams beendete. Zum Auftakt der Weltmeisterschafts-Gruppenphase besiegte sie Curacao mit 7:1 und setzte sich mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste durch, doch Niederlagen gegen Ecuador und Paraguay in der K.-o.-Phase beendeten die Kampagne. Deutschland erzielte in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Oktober 2024 in der UEFA Nations League mit einem 1:0-Sieg für Deutschland. Zuvor trennten sich die beiden Mannschaften im September 2024 in demselben Wettbewerb 2:2, als die Niederlande Deutschland empfingen. Über die vergangenen fünf direkten Duelle hinweg gewann Deutschland zweimal, die Niederlande einmal, dazu kamen zwei Unentschieden, und insgesamt fielen in diesem Zeitraum 11 Tore.

Tabelle

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Deutschland GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Griechenland GRI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Niederlande NED 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbien SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In Gruppe 2 der UEFA Nations League belegt Deutschland derzeit den ersten Platz, während die Niederlande auf Rang drei stehen. Das bedeutet, dass die Gastgeber ein positives Ergebnis brauchen, um den Rückstand an der Tabellenspitze zu verkürzen.