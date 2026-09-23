UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Niederlande gegen Deutschland beginnt am 24. Sept. 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Das neu formierte Deutschland startet unter Trainer Jürgen Klopp in eine neue Ära und beginnt die UEFA Nations League 2026/27 auswärts gegen den nahen Rivalen Niederlande in Amsterdam.

Ein neuer Mann führt die Niederländer an

Die legendäre spanische Mittelfeldfigur Xavi tritt nach einer enttäuschenden WM-Niederlage gegen Marokko für die Niederländer die Nachfolge von Ronald Koeman an.

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Ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie bei Deutschland

Die Liverpool-Legende Klopp folgte nach dem enttäuschenden frühen Aus bei der FIFA-Weltmeisterschaft als Cheftrainer auf Julian Nagelsmann. Er beginnt seine Amtszeit mit vier Spielen in der UEFA Nations League im September und Oktober und berief zwei separate Kader für diese vier Partien.

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Brobbey ist kaum zu stoppen

Der niederländische Stürmer Brian Brobbey erzielte für Sunderland beim jüngsten 3:5 gegen ein furioses Manchester City einen Hattrick. Auch in einem kürzlichen Spiel gegen den Premier-League-Meister Arsenal war der bullige Angreifer kaum zu stoppen, daher muss Deutschland einen Plan entwickeln, um den 24-Jährigen in den Griff zu bekommen.

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Ungewöhnlicher Deutschland-Kader

Klopp hat für Deutschlands vier Länderspiele zwei 22-Mann-Kader nominiert. Für dieses Duell und das Spiel gegen Griechenland am Sonntag, 27. September.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Justin Kluivert und Donyell Malen mussten den niederländischen Kader verletzt verlassen, während Brajan Gruda aus Deutschlands Kader zurückgezogen wurde.

Jamal Musiala war in seinen vergangenen drei Spielen für Bayern München an drei Toren direkt beteiligt.

Voraussichtliche Aufstellungen

Niederlande (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Deutschland (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Teamnews & Kader

Xavi Hernandez' voraussichtliche XI für die Niederlande lautet: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Derzeit sind beim Heimteam keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt, weitere Updates werden näher am Anpfiff ergänzt, falls sich die Lage ändert.

Es wird erwartet, dass Jürgen Klopps Deutschland mit Alexander Nuebel im Tor aufläuft, hinter einer Viererkette aus Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri und Serge Gnabry werden voraussichtlich im Mittelfeld agieren, während Jamal Musiala und Kai Havertz den Angriff anführen. Beim Auswärtsteam sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren vermerkt.

Form

Die Niederlande gehen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Ihr jüngster Auftritt war ein 1:1 gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft, das aufgrund der Tordifferenz oder der Turnierkonstellation in einer Niederlage endete, während ihre beste Leistung in diesem Lauf ein souveränes 5:1 gegen Schweden war. In diesen fünf Spielen erzielte Oranje 11 Tore und kassierte sechs, wobei die WM-Kampagne sowohl ihre offensive Gefahr als auch ihre gelegentliche defensive Anfälligkeit zeigte.

Deutschlands jüngste Form ergibt ein gemischteres Bild. Klopps Team holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen, wobei das jüngste Ergebnis ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft war, das das Turnier für sie beendete. Zum Auftakt der WM-Gruppenphase besiegte Deutschland Curacao mit 7:1 und gewann auch gegen die Elfenbeinküste mit 2:1, doch Niederlagen gegen Ecuador und Paraguay in der K.-o.-Phase beendeten die Kampagne. Deutschland erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Oktober 2024 in der UEFA Nations League mit einem 1:0-Sieg für Deutschland. Davor trennten sich beide Mannschaften in demselben Wettbewerb im September 2024 in den Niederlanden 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Deutschland zweimal, die Niederlande einmal, dazu gab es zwei Unentschieden. Insgesamt fielen in diesem Zeitraum 11 Tore.

Tabelle

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Deutschland GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Griechenland GRI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Niederlande NED 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbien SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In Gruppe 2 der UEFA Nations League belegt Deutschland derzeit den ersten Platz, während die Niederlande auf Rang drei stehen. Das bedeutet, dass die Gastgeber ein positives Ergebnis brauchen, um den Rückstand auf die Spitze zu verkürzen.