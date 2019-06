Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. England heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Nations League

Halbfinale Nummer zwei der Nations League! England und die Niederlande ermitteln den zweiten Finalteilnehmer. Doch wer überträgt das Halbfinale live?

Das erste Finale der UEFA muss komplettiert werden, wer trifft im Endspiel auf ? Dabei stehen sich die und im zweiten Halbfinale gegenüber, wenn heute Abend um 20:45 Uhr im Estadio Dom Afonso Henriques im portugiesischen Guimaraes angepfiffen wird.

Die Niederlande setzte sich in der "deutschen" Gruppe gegen die DFB-Elf und durch und sicherte sich als Tabellenerster den Platz im Halbfinale. Englands Weg hingegen führte über und zur Nations-League-Endrunde in Portugal.

Auf englischer Seite ist auch ein -Vertreter dabei. Borussia Dortmunds Jadon Sancho wurde für die Endrunde nominiert.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Halbfinale zwischen Niederlande und England live schauen könnt. Goal gibt Euch alle Infos zur Übertragung im TV und zum LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Niederlande gegen England heute live? Die Nations League im TV sehen

Wer darf am 9. Juni im Finale antreten und wer zieht nur ins Spiel um Platz drei ein? Die Antwort darauf wird heute Abend in Portugal fallen. Ob Ihr am heimischen TV-Bildschirm das Spiel live verfolgen könnt, erklärt Euch Goal in diesem Abschnitt.

Zeigt / überträgt das Free-TV das Halbfinale zwischen Niederlande und England?

Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommen gewohnterweise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf ARD und ZDF, oder auf dem privaten Sender RTL oder RTL Nitro. Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung laufen allerdings nicht im Free-TV.

Niederlande gegen England ist also nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Zeigt / überträgt Sky im Pay-TV das Spiel zwischen Niederlande und England?

Sky zeigte in der abgelaufenen Saison eine Vielzahl an Live-Spielen der Bundesliga, , und . Länderspiele stehen allerdings nicht in Ihrem Programm.

Der Pay-TV-Sender zeigt also ebenfalls nicht die Halbfinal-Partie zwischen Niederlande und England. Wie Ihr das Spiel trotzdem live am TV laufen lassen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Niederlande gegen England heute im LIVE-STREAM! So seht Ihr die Nations League

So schaut Ihr DAZN auf dem Smartphone, PC oder Tablet

Fans, die die Nations League in dieser Saison verfolgt haben, wissen, dassdie erste Anlaufstelle für diesen Wettbewerb ist.Niederlande gegen England wird heute Abend kommentiert von England-Kenner Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch, ehemaliger Bundesligaprofi und Junioren-Nationalspieler.

Wer auf die LIVE-STREAMS von DAZN zugreifen möchte, braucht lediglich ein DAZN-Konto und eine stabile Internetverbindung auf seinem Endgerät. Das Abo gibt es probeweise 30 Tage lang kostenlos, anschließend wird eine Gebühr von 9,99 Euro monatlich erhoben.

Sobald das Konto eingerichtet wurde, könnt Ihr Euch über die DAZN-App an Eurem Smartphone oder Tablet einloggen. Die App gibt es kostenlos im Google Play Store und im App Store. Alternativ könnt Ihr Euch über www.dazn.com am PC, Laptop oder MacBook reinklicken.

Einmal eingeloggt, steht Euch das komplette Angebot von DAZN mit LIVE-STREAMS zur Nations League, Champions League, , Basketball, American Football und vieles mehr zur Verfügung. Einen Überblick über das Programm bekommt Ihr hier.

DAZN am TV laufen lassen - so funktioniert's

Die LIVE-STREAMS von DAZN können auch bequem am TV abgespielt werden, mit nur wenigen Klicks und Handgriffen. DAZN-Kunden mit Smart-TV können sich ganz einfach die App auf ihren Fernseher laden und sich dort einloggen.

Solltet Ihr einen herkömmlichen Fernseher besitzen, müsst Ihr lediglich Eure Playstation, XBOX oder den Amazon Fire TV Stick anstecken und Euch darüber anmelden.

Wer sich fragt, welche Zahlungsmethoden für das DAZN-Konto verwendet werden können, dem hat Goal hier eine Übersicht geschaffen.

DAZN zeigt Euch die Highlights von Niederlande vs. England und das Re-Live

Live-Übertragung verpasst, aber trotzdem interessiert an den schönsten Szenen von Jadon Sancho, Raheem Sterling, Virgil van Dijk und Frenkie de Jong? Denjenigen empfiehlt Goal den Highlight-Clip von DAZN. Den gibt es bereits wenige Minuten nach Abpfiff auf der Plattform.

Wem der Zusammenschnitt nicht ausreicht, kann sogar auf die kompletten 90 Minuten im Re-Live zugreifen. Dort seht Ihr das Spiel in seinem Originalkommentar jederzeit auf Abruf.

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. England heute Abend live? Die Übertragungen im Überblick