Niederlande bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite alte Cookies nicht ausliest.

3. Wer geografische Sperren umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In den Niederlanden hält der öffentlich-rechtliche Sender NOS die offiziellen Rechte. NOS zeigt das Spiel live im Free-TV auf seinen Hauptsendern. Online streamen Fans die Partie über NOS.nl und die NPO Start-App. In Japan zeigt das Japan Consortium das Spiel. Die Zuschauer sehen die Live-Berichterstattung im Free-TV auf NHK (terrestrisch, NHK+ und BS Premium 4K) sowie auf Nippon TV und Fuji TV. DAZN bietet zusätzlich eine Premium-Übertragung an.

Was ist das nächste Spiel der Niederlande bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase zwischen den Niederlanden und Japan findet im AT&T Stadium statt. Weil es der Auftakt der Oranje gegen einen starken Gegner ist, zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Japan Datum Sonntag, 14. Juni 2026 Anstoßzeit 15:00 Uhr (Ortszeit) / 21:00 Uhr (BST) Stadion AT&T Stadium (Stadion in Dallas) Stadt Arlington, Texas, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

WM 2023: NOS zeigt alle Spiele der Niederlande Fußballfans in den Niederlanden können alle Partien der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft über NOS verfolgen.

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme der Niederlande verpassen möchten, sollten NOS einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um die Niederlande bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die niederländische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie die Übertragung, suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und verfolgen Sie das Spiel der Niederlande live.

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



