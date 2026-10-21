Nicolo Tresoldi hat beim FC Brügge angeblich eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung

Ein möglicher Transfer könnte sich für Stürmer Nicolo Tresoldi von Club Brügge wegen einer Vertragsklausel finanziell ziemlich lohnen.

Wie Het Nieuwsblad schreibt, hat sich der Kapitän der deutschen U21 Nationalmannschaft bei seinem Wechsel von Hannover 96 zum belgischen Meister eine üppige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert: Demnach kassiere Tresoldi zwölf Prozent eines etwaigen Transfergewinns.

Der Angreifer kam im Sommer 2025 für 7,5 Millionen Euro Ablöse von Hannover nach Brügge. Mittlerweile ist er einer der begehrtesten Spieler Europas und seine mögliche Ablöse wird auf einen Betrag jenseits der 50 Millionen Euro geschätzt. Im Sommer, so heißt es, habe Brügge bereits 35 Millionen Euro als Kaufpreis aufgerufen. Tresoldis Vertrag läuft noch bis 2029.

Gleich mehrere namhafte Klubs sollen sich intensiv um Tresoldi bemühen. Während in den vergangenen Monaten der BVB, Inter, der FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal gehandelt wurden, soll aktuell vor allem die AC Mailand eine Verpflichtung des Torjägers vorantreiben.

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Die Gazzetta dello Sport berichtete jüngst, ein Tresoldi-Transfer sei bei Klubbesitzer Gerry Cardinale zur Chefsache geworden. Der US-Amerikaner habe bereits lange vor Tresoldis beeindruckendem Drei-Tore-Auftritt gegen Lokalrivale Inter vergangene Woche in der Champions League verfügt, dass die sportliche Leitung die Bedingungen eines möglichen Transfers abklopfen sollte. Anschließend habe es Kontakt zu Tresoldis Beratern gegeben, um wegen eines Deals vorzufühlen.

Nicolo Tresoldi passt in Milans Beuteschema

Cardinale wolle persönlich über die Fortschritte informiert werden. Offen sei allerdings, ob man im Januar oder erst im kommenden Sommer einen Anlauf auf eine Verpflichtung des 22-Jährigen unternehmen werde.

Tresoldi passt aufgrund seiner Charakteristika gut in Milans Anforderungsprofil. Die Mailänder wollen nach sportlich dürftigen Jahren wieder eine große Mannschaft aufbauen. Das Augenmerk beim aktuellen Tabellenvierten der Serie A liegt daher auf Spielern, die bereits über ein gewisses Niveau verfügen, gleichzeitig aber noch Entwicklungspotenzial haben. Dies wird Tresoldi in diversen Scoutingberichten bescheinigt, so die Gazzetta.

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Womöglich können die Rossoneri im Poker um Tresoldis Dienste auf ein besonderes Faustpfand setzen: Tresoldi ist glühender Milan-Fan und will im Laufe seiner Karriere unbedingt im rot-schwarzen Trikot auflaufen, wie sein Vater Emanuele Tresoldi kürzlich verriet: "Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen." Ein Wechsel zu Inter wäre daher schwierig: "Ich bin mir nicht sicher, ob er das akzeptieren würde. Seine Fan-Gefühle könnten da die Oberhand gewinnen. Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen."

Tresoldi gewann mit Brügge bislang die belgische Meisterschaft und den Supercup. In 70 Partien für den Hauptstadtklub markierte er 32 Treffer und lieferte noch 9 Vorlagen.

Die Frage nach seinem nächsten Klub, sollte er denn tatsächlich wechseln, ist nicht die einzige, die rund um Tresoldi aktuell interessiert: Mit Spannung wird auch seine Entscheidung erwartet, ob er lieber für das DFB-Team oder die Squadra Azzurra auflaufen möchte. Er fehlte zuletzt im 44-Mann-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp, trat aber gleichzeitig für die deutsche U21 an, für die er in 27 Länderspielen schon 16 Tore erzielt hat. Eine Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft will er erst nach der Junioren-Europameisterschaft im kommenden Sommer fällen. Wegen seiner argentinischen Mutter wäre er zudem noch für die Albiceleste einsatzberechtigt.