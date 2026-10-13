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imago-sport-1084493661.jpgPhoto News

Nicolo Tresoldi der Matchwinner für Brügge bei Inter - Auch Karim Adeyemi trifft wieder für Barca

Champions League
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Genau so hatte er sich das wohl vorgestellt: Der Milan-Fan erledigte den Stadtrivalen Inter in der Königsklasse.

Drei Tore in der zweiten Heimat: Shootingstar Nicolo Tresoldi hat den Club Brügge fast im Alleingang zu einem Überraschungssieg beim italienischen Meister Inter Mailand geschossen. Der deutsche U21-Nationalstürmer traf beim 4:3 (1:1) der Belgier am Dienstagabend dreifach, im zweiten Spiel war es für Brügge der erste Sieg in der Champions-League-Saison.

Tresoldi traf im San Siro zunächst per Foulelfmeter (30.), in der zweiten Halbzeit legte er zwei weitere Tore nach (63./74.). Auch Romeo Vermant (87.) war noch erfolgreich. Lautaro Martinez (44./81.) machte es mit seinen Treffern für Inter zwischenzeitlich spannend, Ange-Yoan Bonny (90.+3) sorgte für den Endstand. Tresoldi könnte auch für Italien spielen, hat sich aber noch nicht entschieden. Erst in der vergangenen Woche hatte er mit der deutschen U21 das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien gelöst.

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick ist in der Königsklasse indes weiterhin nicht zu stoppen. Die Katalanen gewannen mit 4:1 (1:1) bei Galatasaray Istanbul und gingen damit auch im zehnten Pflichtspiel der Saison als Sieger vom Platz. Der spanische Meister führt die Ligaphase der Königsklasse mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von +7 nach zwei Spielen an.

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAGetty Images

Joao Cancelo (43.), Fermin Lopez (50.), Anthony Gordon (53.) und Nationalspieler Karim Adeyemi (65.) drehten die Partie im Hexenkessel von Istanbul zugunsten von Flicks Team, das zum Auftakt der Champions League mit 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam gewonnen hatte. Alexei Batrakow (28.) hatte die Türken zunächst in Führung gebracht, ein Treffer von Baris Yilmaz (34.) wurde nach Überprüfung durch den VAR wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Arsenal macht nach der Pause alles klar

Auch der englische Meister FC Arsenal wahrte seine makellose Bilanz in der Königsklasse. Die Gunners, bei denen Nationalstürmer Kai Havertz bis zur 65. Minute auf Bank saß, siegten gegen OSC Lille 3:0 (0:0). Jurrien Timber (64.), Eberechi Eze (67.) und Bukayo Saka (71.) auf Vorlage von Havertz trafen für den Finalisten der Vorsaison.

imago-sport-1084497848.jpgIMAGO

Atletico Madrid besiegte den englischen Rekordmeister Manchester United dank eines Blitzstarts mit 2:0 (1:0). Pablo Barrios traf schon nach 50 Sekunden zur Führung für die Madrilenen, später legte Ademola Lookman (79.) nach. Atletico träumt vom Finale im eigenen Stadion, das Endspiel findet im Juni 2027 im Metropolitano statt.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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