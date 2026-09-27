Wenn Deutschland am 2. Spieltag der Nations-League-Saison 2026/27 heute Abend auf Griechenland trifft, steht Nico Schlotterbeck nicht auf dem Platz. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund befindet sich nicht im Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp für das Länderspiel am Sonntag (27. September).

Ist Schlotterbeck verletzt? Sitzt er eine Sperre ab? Oder handelt es sich schlichtweg um eine Entscheidung von Coach Klopp? GOAL liefert jetzt die Antwort.

Nico Schlotterbeck fehlt beim DFB Team: Warum ist der BVB-Star bei Deutschland vs. Griechenland heute nicht dabei?

BVB-Fans müssen sich keine Sorgen machen: Schlotterbeck fehlt Deutschland heute nicht aufgrund einer Verletzung. Und der Abwehrmann, der am Donnerstag gegen die Niederlande (1:1) noch in der Startelf stand, ist auch nicht gesperrt.

Stattdessen hat sich Klopp dazu entschieden, Schlotterbeck eine Pause zu gönnen und ihn aus dem Kader für das Griechenland-Spiel zu nehmen. Da er für die Partien in den Niederlanden und heute in Augsburg gegen die Griechen 24 Spieler nominiert hatte, musste er für die Spiele jeweils einen Akteur streichen.

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Gegen Oranje hatte es Neuling Bambase Conte (TSG Hoffenheim) erwischt und heute eben Schlotterbeck. Klopps Verzicht auf den Dortmunder hat allerdings keine Leistungsgründe, stattdessen geht es um Belastungssteuerung. Schließlich musste Schlotterbeck aufgrund der Sprunggelenksverletzung, die er sich im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) zugezogen hatte, zweieinhalb Monate lang pausieren.

Erst am 12. September feierte er im Bundesligaspiel des BVB gegen Paderborn sein Comeback. Und um Schlotterbeck nicht zu früh zu viel zu fordern, hat sich Klopp dazu entschieden, ihn für das Griechenland-Spiel rauszunehmen, damit er durchatmen kann. Geplant ist, dass der 26-Jährige in den weiteren anstehenden Nations-League-Spielen gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) wieder in den Kader zurückkehrt und dann möglicherweise auch wieder zum Einsatz kommt.

Nico Schlotterbeck fehlt beim DFB Team: Warum ist der BVB-Star bei Deutschland vs. Griechenland heute nicht dabei? Übertragung live im Free-TV und Livestream

Sonntagabend, Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft - das will man sich doch auf keinen Fall entgehen lassen.

Und Ihr könnt den Auftritt der DFB-Elf gegen Griechenland heute Abend live im Free-TV und kostenlos im Livestream schauen. Die ARDüberträgt die Partie live aus Augsburg, um 20.15 Uhr melden sich Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentator von Deutschland vs. Griechenland ist Philipp Sohmer.

Natürlich stellt die ARD auch einen Livestream zu dem zweiten Länderspiel des DFB-Teams unter Klopp bereit. Diesen könnt Ihr kostenlos via sportschau.de oder in der ARD-Mediathek abrufen.

Spiel : Deutschland vs. Griechenland

Wettbewerb : Nations League, 2. Spieltag

Datum : Sonntag, 27. September (20.45 Uhr)

Übertragung live im Free-TV : ARD

Übertragung im Livestream : sportschau.de / ARD-Mediathek

Moderatorin : Esther Sedlaczek

Experte : Bastian Schweinsteiger

Kommentator : Philipp Sohmer

Nico Schlotterbeck fehlt beim DFB Team: Warum ist der BVB-Star bei Deutschland vs. Griechenland heute nicht dabei? Der DFB-Kader heute