Niclas Füllkrug steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Ein fester Wechsel des Stürmers von West Ham United in die Serie A ist offenbar vom Tisch.

Wie die Bild berichtet, hat der italienische Erstliga-Aufsteiger FC Venedig von einer Verpflichtung Füllkrugs Abstand genommen. Die von West Ham geforderte Ablöse sei den Norditalienern, mit denen sich der Angreifer laut Bild bereits einig gewesen war, zu hoch. Wie viel die Engländer verlangten, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Füllkrugs Suche nach einem neuen Verein geht damit wohl weiter, bei West Ham hat der Deutsche keine Zukunft mehr. In der offiziellen Kaderliste des Absteigers in die zweitklassige Championship ist Füllkrug keine Rückennummer zugewiesen, die zuvor von ihm getragene 11 gehört inzwischen Taty.

Bei West Hams Pflichtspielauftakt im League Cup gegen Portsmouth (3:1) am Samstag stand Füllkrug nicht im Kader, Medienberichten zufolge darf der 33-Jährige aktuell nicht einmal mit der Mannschaft trainieren. West Hams Position ist klar: Trotz bis 2028 gültigem Vertrag soll Füllkrug bis zum Ende der Transferperiode Anfang September noch gehen.

Niclas Füllkrug: Transfer zu West Ham und Leihe zu Milan floppten

West Ham hatte 2024 satte 27 Millionen Euro Ablöse für Füllkrug an Borussia Dortmund überwiesen. Die Erwartungen der Londoner konnte der 24-malige deutsche Nationalspieler - auch aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen - allerdings nicht erfüllen. Da es in England nicht laufen wollte, ließ sich Füllkrug Anfang des Jahres an die AC Milan verleihen. Unter anderem mit dem Ziel, sich noch für den WM-Kader des DFB-Teams zu empfehlen.

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Das Vorhaben scheiterte krachend, Füllkrug traf in 20 Einsätzen für Milan lediglich einmal und wurde von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Weltmeisterschaft nominiert. Die Rossoneri zogen die Kaufoption erwartungsgemäß nicht und so kehrte Füllkrug vorerst zu West Ham zurück.

Wie es für den Torjäger im Wartestand nun weiter geht, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Rückkehr zu Werder Bremen gegeben, mittlerweile haben die Norddeutschen mit Cedric Itten aber bereits einen neuen Stoßstürmer verpflichtet. In italienischen Medien wurden zuletzt mit der AC Florenz und Lazio Rom zwei weitere Klubs aus der Serie A mit Füllkrug in Verbindung gebracht.