Nick Woltemade geehrt: Kritisierter DFB-Star erhält überraschende Auszeichnung bei Juventus

In den vergangenen Wochen mutete es an, als würde Nick Woltemade für all das, was bei Juventus schief läuft, die Verantwortung übernehmen müssen. Nun erhielt er aber eine besondere Auszeichnung. Denn überraschend wurde er vor dem Topspiel am Sonntagabend gegen die SSC Neapel als Spieler des Monats Oktober der Bianconeri geehrt. Dabei hatte der deutsche Nationalspieler in den vergangenen Wochen immer wieder sein Fett von der italienischen Sportpresse wegbekommen.

Denn obwohl Woltemade in der Liga zunächst häufig als Joker kam, wurde er nicht selten zum Sündenbock für schlechte Leistungen der Alten Dame gemacht. Bestes Beispiel war die 0:2-Pleite unter der Woche gegen Genua, als Woltemade erst nach der Pause beim Stand von 0:2 reinkam und dennoch von der Gazzetta dello Sport mal wieder in den Senkel gestellt und mit der Note 5,5 abgeurteilt wurde.

In der Serie A ist Woltemade seit seinem Wechsel auf Leihbasis von Newcastle United noch immer torlos, immerhin verbuchte er aber schon in der Europa League das ein oder andere Erfolgserlebnis: Zwei Tore erzielte der 24-Jährige per Elfmeter, hinzu kam noch ein Treffer aus dem Spiel und eine Torvorlage.

Woltemade bei Juventus: "Wie ein Mann mittleren Alters mit ein paar Kilo mehr"

Als Woltemade Mitte Oktober gegen Celta Vigo das seiner Meinung nach "beste Spiel" seit seiner Leihe zu Juve gemacht hatte, bügelte die Gazzetta dello Sport den 24-Jährigen dennoch ab. "Woltemade versucht, die Rolle des Mittelstürmers mit derselben erfolglosen Hartnäckigkeit zu spielen wie ein Mann mittleren Alters, der versucht, den Hochzeitsanzug von vor zwanzig Jahren (mit ein paar Kilo mehr) wieder anzuziehen", hieß es in der Zeitung. Das Urteil über sein Tor fiel hingegen auffällig nüchtern aus. Sein Abschluss sei "präzise ins unsere Eck" gegangen.

Auch die Tuttosport nahm Woltemade schon aufs Korn: "Viel Glück, Mister Spalletti, diesem Spieler einen Sinn zu geben, der momentan wie ein Fremdkörper wirkt", hieß es über dessen Leistung gegen Cagliari (1:1) Mitte Oktober inklusive der Note 5. In anderen Schlagzeilen war von "entmutigend", "völlig Fehl am Platz" und "Problemfall" zu lesen.

Neben Woltemade wurde zuletzt auch sein Sturmpartner, der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani, kritisch beäugt. Sogar von Trainer Luciano Spalletti gab es nach einem erkämpften 2:2 in der Europa League gegen Stade Rennes einen öffentlichen Rüffel.

"So gut es auch gelaufen ist, aber ich glaube, ich kann von beiden mehr erwarten, denn ihre Qualitäten sind besser als die Leistung, die sie heute Abend gezeigt haben", sagte Spalletti: "Sie müssen ihre Einsatzbereitschaft steigern: Beide sind sehr technisch, müssen aber an Tempo zulegen. Heute haben sie ein gutes Spiel gemacht, aber sie können noch mehr leisten."

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Woltemade blass - Alajbegovic rettet Juventus

Am Sonntagabend durften Woltemade und Kolo Muani dann mal wieder gemeinsam von Beginn an gegen Napoli ran, allerdings mit nur wenig durchschlagendem Erfolg. Zwar gelang Woltemade vor dem 2:0 kurz vor Schluss gegen Jeremie Boga (87.) ein ordentliches Dribbling, sonst blieb der Deutsche aber ebenso blass wie sein Sturmpartner. "Das Sturmproblem bleibt", urteilte der kicker.

Als Retter für Juve sprang derweil am Sonntag Kerim Alajbegovic in die Bresche. Der gebürtige Kölner, der im Sommer für 32 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Juve kam, erzielte per Traumtor in der 70. Minute den Führungstreffer. Anschließend schwächte sich Napoli selbst und handelte sich in Person von Luca Marianucci eine überflüssige Gelb-Rote Karte ein. In Überzahl machte Boga dann den Deckel drauf.

Juve hält mit dem wichtigen Sieg Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen. Como auf Platz vier ist nur drei Zähler weg, während Lazio an der Tabellenspitze weiter eine unglaubliche Saison spielt und mit 28 Punkten aus zehn Spielen das Tableau vor Inter (25 Punkte) anführt.