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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Jochen Tittmar

"Nicht so toll": Real Madrids Jude Bellingham enthüllt Erstaunliches über seine Privatleben

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Gegenüber der Vogue hat Real Madrid Jude Bellingham über sein Leben abseits des Platzes gesprochen und auch eine witzige Anekdote von Trainer Jose Mourinho offenbart.

"Es gibt jede Menge Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, wie man sie macht. Im Fußball fühle ich mich reif, weil ich fast 400 Spiele bestritten habe, aber im Leben fühle ich mich ehrlich gesagt noch nicht so reif", sagte Bellingham anlässlich eines Fotoshootings mit dem Magazin.

Der englische Nationalspieler führte aus: "Ich kann nicht kochen, ich kann nicht Auto fahren … Ich bin gut in dem, was ich tue, aber alles andere? Nicht so toll. Ich bin auf meine Freunde und meine Familie angewiesen, die mir bei den Sachen helfen - Koch, Putzfrau, Mama, wer auch immer. So sieht es bei mir aus."

Bellingham weiter: "Ich arbeite jeden Tag und den ganzen Tag hart. Wenn ich dann nach Hause komme, habe ich es wahrscheinlich versäumt, einige der grundlegenderen Dinge zu lernen. Doch dafür wird es sicher irgendwann einmal Zeit und Gelegenheit geben."

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Zudem enthüllte Bellingham einen witzigen Austausch mit Mourinho. "Als er vor ein paar Jahren Trainer bei AS Rom war, hatte ein Junge im Training drei Löcher in die Rückseite seiner Socken geschnitten. Mourinho ging zu ihm hin und fragte: Warum machst du das? Und der Junge meinte: Bellingham macht das auch. Das soll den Druck auf die Waden verringern. Und Mourinho sagte: Junge, du bist neun. Du hast noch gar keine Waden."

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

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Jude Bellingham erhält großes Lob von Jose Mourinho

Sportlich genießt Bellingham unter Mourinho bei den Königlichen derzeit einen herausragenden Stellenwert. Nach dem 3:2-Auswärtssieg in der Champions League bei AEK Athen, bei dem der Engländer eine Vorlage von Marc Cucurella per Hacke zum zwischenzeitlichen 1:1 verwertet hatte, sagte der Coach laut der spanischen Sportzeitung Marca: "Er ist einzigartig, er ist außergewöhnlich."

Die Kombination aus Laufbereitschaft und technischer Klasse hob der Portugiese besonders hervor: "Es gibt keinen Mittelfeldspieler auf der Welt wie ihn. Er arbeitet, hat Qualität: exzellent."

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Seit seinem 127 Millionen Euro teuren Wechsel von Borussia Dortmund nach Madrid im Sommer 2023 hat sich Bellingham eine hohe Akzeptanz bei den Anhängern erarbeitet. Auch in der Führungsetage des Klubs registrierte man angeblich positiv, dass er eine notwendige Operation an der Schulter bis in die Sommerpause verschoben hatte, um dem Team im Saisonendspurt trotz körperlicher Beschwerden zur Verfügung zu stehen.

In der laufenden Spielzeit knüpft der Mittelfeldspieler an diese Leistungen an und verbucht nach 16 Pflichtspieleinsätzen fünf Treffer sowie vier Torvorlagen.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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