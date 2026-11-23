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Der FC Bayern München hat in Person von Jan-Christian Dreesen im Zoff mit dem kanadischen Verband und dessen Nationaltrainer Jesse Marsch nachgelegt.

"Wir haben Marsch nicht mehr geantwortet auf den Unfug, den er von sich gegeben hat", erklärte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters bei einem Fanklubbesuch am Sonntag. "Wenn ein Spieler zur Nati geht und unsere Ärzte der Meinung sind, dass man Rücksicht nehmen sollte, treten sie in Kommunikation mit dem Nati-Arzt. Wenn es von gegenseitigem Respekt geprägt ist, nimmt eine Nati auch Rücksicht und schont. Das ist aber leider nicht bei jedem Verband so."

Dreesen bezieht sich damit auf die jüngsten Aussagen von Marsch, der dem FC Bayern in einem interview mit dem Portal OneSoccer ein abfälliges Verhalten gegenüber der kanadischen Nationalmannschaft vorgeworfen hatte: "Ich habe nicht den Eindruck, dass der FC Bayern sich auch nur einen Dreck um die kanadische Nationalmannschaft schert", sagte der ehemalige Trainer von RB Salzburg.

Gegenstand der Debatte ist der Umgang mit FCB-Linksverteidiger Alphonso Davies. Dieser hatte sich im März des vergangenen Jahres im Rahmen eines unbedeutenden Nations-League-Einsatzes für Kanada einen Kreuzbandriss zugezogen und war daraufhin mehrere Monate ausgefallen.

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Von den Nordamerikanern hatte es damals zunächst Entwarnung gegeben. Erst bei Davies' Rückkehr in die bayerische Landeshauptstadt wurde die Schwere der Verletzung diagnostiziert, woraufhin Dreesen sogar mit juristischen Schritten drohte. Nach einem klärenden Gespräch wenige Monate später sahen die Bayern jedoch von einer Klage ab.

Anfang November verletzte sich Davies dann erneut bei seinem Nationalteam, wenn auch dieses Mal wohl weniger schwer. Mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel wird er den Bayern dennoch bis Ende des Jahres fehlen. "Wenn ein Spieler zurückkommt und mehrere Wochen verletzt ist, ist das dein Problem als Klub. Man wünscht sich mehr Rücksichtnahme, denn die Klubs haben das wirtschaftliche und sportliche Risiko", ärgerte sich Dreesen.

Am vergangenen Freitag, nach dem 1:1-Remis gegen den 1. FC Köln, hatte bereits Sportvorstand Max Eberl zu Marschs Aussagen Stellung bezogen. Auf die Frage nach dem Verhältnis zum kanadischen Verband antwortete Eberl vielsagend: "Manchmal ist Schweigen besser."