"Nicht korrekt, ihm das anzudichten": FC Bayern München für Umgang mit Julian Nagelsmann kritisiert

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War die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern gerechtfertigt oder waren die Vereinsverantwortlichen damals zu hart?

Im Frühjahr 2023 muss Julian Nagelsmann völlig überraschend seine Koffer beim FC Bayern München packen. Der Umgang mit dem Ex-Bundestrainer stößt einem langjährigen Wegbegleiter noch heute sauer auf.

Im Interview mit dem kicker kritisierte Dr. Maximilian Pelka, zwischen 2021 und 2023 Teampsychologe beim deutschen Rekordmeister, wie die Situation von den FCB-Verantwortlichen damals gehandhabt wurde.

Nagelsmann wurde von den Bayern im März 2023 freigestellt, als er sich gerade im Skiurlaub befand. Klub-Patron Uli Hoeneß erklärte später in einem Interview, dass auch der spontane Kurzurlaub, der während einer Länderspielpause stattfand und vom Verein genehmigt worden war, auch ausschlaggebend für die letztliche Entscheidung war.

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"Man muss vielleicht nochmal erklären, in welcher Situation der Verein damals war. Die Mannschaft stand im Viertelfinale des DFB-Pokals und hatte in der Champions League gerade PSG mit Messi, Neymar und Mbappe rausgeworfen. In der Liga war Bayern aber Zweiter hinter Dortmund. Da sind wir dann beim Thema Erwartungsdruck. Alle wollen immer mehr, mehr, mehr", befand Pelka.

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Nagelsmann sei am Montag nach einer Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen (1:2) wie üblich in sein Büro in die Säbener Straße gefahren und habe dort die Arbeit erledigt, die zu erledigen gewesen sei. Als ein Großteil der Spieler sich dann in die Länderspielpause verabschiedete, hatte sich auch Nagelsmann frei genommen.

"Er ist ein erwachsener Mensch. Ich muss ihm da nichts empfehlen. Aber diese Länderspiel-Unterbrechungen sind für die Trainer eine Möglichkeit, mal aus dem Hamsterrad rauszukommen. Es war also nicht korrekt, ihm anzudichten, dass er mit der Krise nicht vernünftig umgegangen wäre", so Pelka.

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Die damalige sportliche Situation sei natürlich nicht einfach gewesen, dennoch habe Nagelsmann keineswegs etwas Verwerfliches getan. Pelka erklärte: "Sich mal drei, vier Tage aus dem Wahnsinn rauszuziehen, um einen frischen Kopf zu bekommen. Während alle Nationalspieler sowieso unterwegs waren, war genau das Richtige."

Nach Einschätzung Pelkas habe sich der Bayern-Coach für die anstehenden Wochen vorbereiten wollen: "Natürlich wollen alle sehen, dass man weiter arbeitet in einer schwierigen Phase. Aber macht das am Ende Sinn? Oder macht es mehr Sinn, sich Energie zu holen, um dann in den nächsten Wochen und Monaten wieder voll da zu sein? Der Trip war meines Wissens übrigens auch abgesprochen."

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Nach seiner Entlassung in München heuerte Nagelsmann im September 2023 als Bundestrainer beim DFB an. Dort bleib er knapp drei Jahre, ehe ein enttäuschendes Abschneiden bei der WM 2026 seiner Amtszeit ein vorzeitiges Ende setzte und er durch Jürgen Klopp ersetzt wurde. Seitdem ist er vereinslos.