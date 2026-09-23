Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Germany Training SessionGetty Images Sport

Nicht im gewohnten Look! Überraschende Trikot-Entscheidung zum Einstand von Jürgen Klopp

UEFA Nations League A
Deutschland
Niederlande - Deutschland
Niederlande

Der DFB und Ausrüster adidas haben kurzfristig ihre Pläne geändert und schicken das DFB-Team am Donnerstagabend in einem schwarzen Trikot auf den Rasen. Das ist der Grund.

Zunächst war geplant gewesen, das Jersey erst am 3. November vorzustellen. Nun feiert das schwarze Shirt vorzeitig in Amsterdam im Spiel gegen die Niederlande (20.45 Uhr) Premiere.

Niederlande vs. Deutschland live bei RTLJetzt auf RTL+ streamen

"Seit Anfang der Woche diskutieren Fußballgrößen und Fans, welches das beste DFB-Trikot aller Zeiten ist. Wir freuen uns, dass ab sofort ein weiteres Jersey Teil der Debatte wird", hieß es in einem adidas-Statement.

Zum Design teilte die Firma mit: "Das schwarze Trikot mit dem adidas Trefoil Logo zeichnet sich durch vertikale goldene Linien aus, die aus kleinen Rauten zusammengesetzt sind. Diese greifen die Designsprache der aktuellen Heim- und Auswärtstrikots auf und stehen symbolisch für die mehr als 24.000 Fußballvereine in Deutschland, welche das Fundament des deutschen Fußballs bilden."

Wie geht es für das DFB-Team in der Trikotfrage weiter?

Nach 77 Jahren Partnerschaft wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 2027 zum adidas-Rivalen Nike wechseln, das US-Unternehmen bezahlt dafür angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen