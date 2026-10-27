Der Chefredakteur von France Football hat den aus seiner Sicht größten Fehler eines Konkurrenten von Harry Kane beim Ballon d'Or genannt. Vincent Garcia ist der Chefredakteur der französischen Sportzeitung, die traditionell die Vergabe des Goldenen Balls ausrichtet. Bei der Gala in London wurde am Montag der Bayern-Stürmer erstmals in seiner Karriere geehrt, denn er setzte sich hauchdünn vor Kylian Mbappe (Real Madrid) und Lamine Yamal (FC Barcelona) durch.

Im Interview mit der Sportzeitung L'Equipe verriet Garcia, warum aus seiner Sicht die Spieler von Paris Saint-Germain nicht besser abgeschnitten hatten, obwohl das Team von Trainer Luis Enrique in der vergangenen Saison den Titel in der Champions League verteidigte und damit den prestigeträchtigsten Klubwettbewerb der Welt erneut gewann.

Ein PSG-Trio landete in den Top 10: Vorjahresgewinner Ousmane Dembele wurde Siebter, knapp vor ihm rangierte Khvicha Kvaratskhelia als Sechster, Fabian Ruiz wurde Zehnter. Damit befand sich kein Pariser Spieler in den Top 5.

Was hat PSG aus Sicht des Ballon-d'Or-Chefs falsch gemacht?

"Ich denke, dass die PSG-Kommunikation nicht ganz eindeutig war. Sie haben erst ihre drei Spieler gepusht, dann nur noch zwei", sagte Garcia. "Es ist nicht mein Job, denn ich mache kein Marketing, aber sie hätten besser einen einzigen Spieler hervorgehoben. Ich hätte auf einen Spieler gesetzt - und das wäre der Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele gewesen", ergänzte er. Seiner Ansicht nach hätten sich die PSG-Stars am Ende die Stimmen untereinander weggenommen.

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Im Vergleich zu den Parisern lobte Garcia ausdrücklich die Bemühungen von Kylian Mbappe und Real Madrid, der am Ende knapp von Kane geschlagen wurde. "Ich glaube, dass Mbappe eine richtig gute Kampagne gemacht hat. Denn er hat gute Argumente geliefert und seine Botschaft auch gut vermittelt an die Leute - auch an die, die abstimmen durften", sagte der Chefredakteur.

Die genauen Ergebnisse, wer für wen gestimmt hat und wie viele Stimmen jeder einzelne Spieler bekam, werden erst am Samstag veröffentlicht, wenn die nächste Ausgabe von France Football erscheint.