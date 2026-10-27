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Daniel Buse

"Nicht ganz eindeutig": Ballon-d'Or-Boss meint, dass PSG die Chance im Duell mit FC Bayerns Harry Kane nicht genutzt hat

Bundesliga
Bayern München
H. Kane

Warum hat Harry Kane den Ballon d'Or bekommen? Der Chefredakteur von France Football hat eine ganz eigene Meinung.

Der Chefredakteur von France Football hat den aus seiner Sicht größten Fehler eines Konkurrenten von Harry Kane beim Ballon d'Or genannt. Vincent Garcia ist der Chefredakteur der französischen Sportzeitung, die traditionell die Vergabe des Goldenen Balls ausrichtet. Bei der Gala in London wurde am Montag der Bayern-Stürmer erstmals in seiner Karriere geehrt, denn er setzte sich hauchdünn vor Kylian Mbappe (Real Madrid) und Lamine Yamal (FC Barcelona) durch.

Im Interview mit der Sportzeitung L'Equipe verriet Garcia, warum aus seiner Sicht die Spieler von Paris Saint-Germain nicht besser abgeschnitten hatten, obwohl das Team von Trainer Luis Enrique in der vergangenen Saison den Titel in der Champions League verteidigte und damit den prestigeträchtigsten Klubwettbewerb der Welt erneut gewann.

Ein PSG-Trio landete in den Top 10: Vorjahresgewinner Ousmane Dembele wurde Siebter, knapp vor ihm rangierte Khvicha Kvaratskhelia als Sechster, Fabian Ruiz wurde Zehnter. Damit befand sich kein Pariser Spieler in den Top 5.

Was hat PSG aus Sicht des Ballon-d'Or-Chefs falsch gemacht?

"Ich denke, dass die PSG-Kommunikation nicht ganz eindeutig war. Sie haben erst ihre drei Spieler gepusht, dann nur noch zwei", sagte Garcia. "Es ist nicht mein Job, denn ich mache kein Marketing, aber sie hätten besser einen einzigen Spieler hervorgehoben. Ich hätte auf einen Spieler gesetzt - und das wäre der Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele gewesen", ergänzte er. Seiner Ansicht nach hätten sich die PSG-Stars am Ende die Stimmen untereinander weggenommen.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Im Vergleich zu den Parisern lobte Garcia ausdrücklich die Bemühungen von Kylian Mbappe und Real Madrid, der am Ende knapp von Kane geschlagen wurde. "Ich glaube, dass Mbappe eine richtig gute Kampagne gemacht hat. Denn er hat gute Argumente geliefert und seine Botschaft auch gut vermittelt an die Leute - auch an die, die abstimmen durften", sagte der Chefredakteur.

Die genauen Ergebnisse, wer für wen gestimmt hat und wie viele Stimmen jeder einzelne Spieler bekam, werden erst am Samstag veröffentlicht, wenn die nächste Ausgabe von France Football erscheint.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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