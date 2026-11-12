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Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images
Jochen Tittmar

"Nicht fair": Xabi Alonso erhält nach Aus in Madrid Rückendeckung von Real-Star

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Gegenüber Sky Sports hat Thibaut Courtois die Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid verurteilt und erklärt, dass ihn Nachfolger Jose Mourinho zwei Wochen lang vergeblich erreichen wollte.

Dass Courtois überhaupt wieder unter Mourinho trainiert, begann mit einer Kommunikationspanne während der Weltmeisterschaft. Ursache dafür waren laut des belgischen Nationaltorwarts ein Langstreckenflug ohne Internetverbindung sowie die anschließende Zeitverschiebung.

Erst als Mourinho nach einer Partie ein zweites Mal zum Handy griff, wurde der Keeper stutzig und ließ sich von Verantwortlichen bei Real Madrid bestätigen, dass der Absender tatsächlich der neue Trainer der Königlichen sei. "Aber jetzt ist alles in Ordnung", sagte der 34-Jährige.

Für Courtois und Mourinho ist die Zusammenarbeit in der spanischen Hauptstadt bereits das zweite gemeinsame Kapitel. Schon vor zwölf Jahren waren sie gemeinsam beim FC Chelsea in der Premier League.

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Courtois begrüßte Mourinhos Verpflichtung ausdrücklich: "Es ist immer schön, wieder mit ihm zu arbeiten. Er ist ein hervorragender Trainer und ich habe mich auf seine Rückkehr gefreut."

CourtoisGetty Images

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21. Nov. 2026

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Thibaut Courtois: Jose Mourinho hat sich verändert

Inhaltlich und menschlich nimmt der Schlussmann durchaus Veränderungen an seinem Coach wahr. Im Vergleich zu den gemeinsamen Jahren an der Stamford Bridge agiere der Portugiese heute ruhiger, ohne dabei seine Autorität in der Kabine einzubüßen.

"Ich glaube, er hat selbst gesagt, dass er noch ein wenig reifer hätte werden können. Bei all dieser Erfahrung ist er meiner Meinung nach manchmal auch etwas gelassener", sagte Courtois und führte aus: "Ich erinnere mich, dass er bei Chelsea in der Umkleidekabine selbstbewusster auftrat und ein stärkeres Gefühl von Druck vermittelte. Das ist auch heute noch so, aber im Vergleich zu meiner Erinnerung von vor zwölf Jahren ist es meiner Meinung nach etwas weniger intensiv." Für die aktuelle Lage in Madrid bedeutet das für den Torwart: "Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen."

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Deutlich nachdenklicher äußerte sich Courtois über Mourinhos Vorgänger Xabi Alonso. Der Ex-Leverkusener hatte seinen Posten nach lediglich 34 Pflichtspielen wieder räumen müssen.

Courtois stellte sich nun hinter den Spanier und würdigte dessen fachliche Qualitäten sowie die erfolgreiche Arbeit bei seiner vorherigen Station in der Bundesliga. "Ich mag Xabi Alonso und seine Art zu arbeiten sehr. Ich glaube, er ist ein hervorragender Trainer", sagte er.

Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
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Thibaut Courtois über Aus von Xabi Alonso: "Nicht fair"

Gleichzeitig räumte der Torhüter ein, dass die Zusammenarbeit bei Real nicht immer reibungslos verlief: "Ich glaube, dass es vielleicht in manchen Situationen keine gute Verständigung zwischen Xabi Alonso und den Spielern gab, aber ich denke, er hatte zu vielen Spielern ein gutes Verhältnis."

Alonso vorzeitig zu entlassen, stößt beim Schlussmann noch heute auf Unverständnis. Das Aus sei "nicht fair: Ich glaube, in der Welt des Fußballs ist es immer so: Wenn die Ergebnisse nicht gut sind, muss der Trainer als Erster dafür den Preis bezahlen".

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Inzwischen hat Alonso beim FC Chelsea angeheuert- jenem Klub also, den Courtois einst unter Nebengeräuschen in Richtung Madrid verlassen hatte. Sportlich läuft es für die Londoner nach einer Niederlage gegen AFC Sunderland und einem verpassten Sieg gegen Tottenham Hotspur aktuell durchwachsen, was in der Tabelle den fünften Platz bedeutet.

Courtois traut dem Team unter Alonso dennoch die Qualifikation für die Champions League zu: "Ich glaube wirklich, dass sie die Saison unter den ersten Vier beenden werden." Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Verantwortlichen an der Stamford Bridge die nötige Geduld aufbringen und dem Spanier ausreichend Zeit für seine Arbeit geben.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

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Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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