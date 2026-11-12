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Gegenüber Sky Sports hat Thibaut Courtois die Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid verurteilt und erklärt, dass ihn Nachfolger Jose Mourinho zwei Wochen lang vergeblich erreichen wollte.

Dass Courtois überhaupt wieder unter Mourinho trainiert, begann mit einer Kommunikationspanne während der Weltmeisterschaft. Ursache dafür waren laut des belgischen Nationaltorwarts ein Langstreckenflug ohne Internetverbindung sowie die anschließende Zeitverschiebung.

Erst als Mourinho nach einer Partie ein zweites Mal zum Handy griff, wurde der Keeper stutzig und ließ sich von Verantwortlichen bei Real Madrid bestätigen, dass der Absender tatsächlich der neue Trainer der Königlichen sei. "Aber jetzt ist alles in Ordnung", sagte der 34-Jährige.

Für Courtois und Mourinho ist die Zusammenarbeit in der spanischen Hauptstadt bereits das zweite gemeinsame Kapitel. Schon vor zwölf Jahren waren sie gemeinsam beim FC Chelsea in der Premier League.

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Courtois begrüßte Mourinhos Verpflichtung ausdrücklich: "Es ist immer schön, wieder mit ihm zu arbeiten. Er ist ein hervorragender Trainer und ich habe mich auf seine Rückkehr gefreut."

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Thibaut Courtois: Jose Mourinho hat sich verändert

Inhaltlich und menschlich nimmt der Schlussmann durchaus Veränderungen an seinem Coach wahr. Im Vergleich zu den gemeinsamen Jahren an der Stamford Bridge agiere der Portugiese heute ruhiger, ohne dabei seine Autorität in der Kabine einzubüßen.

"Ich glaube, er hat selbst gesagt, dass er noch ein wenig reifer hätte werden können. Bei all dieser Erfahrung ist er meiner Meinung nach manchmal auch etwas gelassener", sagte Courtois und führte aus: "Ich erinnere mich, dass er bei Chelsea in der Umkleidekabine selbstbewusster auftrat und ein stärkeres Gefühl von Druck vermittelte. Das ist auch heute noch so, aber im Vergleich zu meiner Erinnerung von vor zwölf Jahren ist es meiner Meinung nach etwas weniger intensiv." Für die aktuelle Lage in Madrid bedeutet das für den Torwart: "Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen."

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Deutlich nachdenklicher äußerte sich Courtois über Mourinhos Vorgänger Xabi Alonso. Der Ex-Leverkusener hatte seinen Posten nach lediglich 34 Pflichtspielen wieder räumen müssen.

Courtois stellte sich nun hinter den Spanier und würdigte dessen fachliche Qualitäten sowie die erfolgreiche Arbeit bei seiner vorherigen Station in der Bundesliga. "Ich mag Xabi Alonso und seine Art zu arbeiten sehr. Ich glaube, er ist ein hervorragender Trainer", sagte er.

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Thibaut Courtois über Aus von Xabi Alonso: "Nicht fair"

Gleichzeitig räumte der Torhüter ein, dass die Zusammenarbeit bei Real nicht immer reibungslos verlief: "Ich glaube, dass es vielleicht in manchen Situationen keine gute Verständigung zwischen Xabi Alonso und den Spielern gab, aber ich denke, er hatte zu vielen Spielern ein gutes Verhältnis."

Alonso vorzeitig zu entlassen, stößt beim Schlussmann noch heute auf Unverständnis. Das Aus sei "nicht fair: Ich glaube, in der Welt des Fußballs ist es immer so: Wenn die Ergebnisse nicht gut sind, muss der Trainer als Erster dafür den Preis bezahlen".

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Inzwischen hat Alonso beim FC Chelsea angeheuert- jenem Klub also, den Courtois einst unter Nebengeräuschen in Richtung Madrid verlassen hatte. Sportlich läuft es für die Londoner nach einer Niederlage gegen AFC Sunderland und einem verpassten Sieg gegen Tottenham Hotspur aktuell durchwachsen, was in der Tabelle den fünften Platz bedeutet.

Courtois traut dem Team unter Alonso dennoch die Qualifikation für die Champions League zu: "Ich glaube wirklich, dass sie die Saison unter den ersten Vier beenden werden." Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Verantwortlichen an der Stamford Bridge die nötige Geduld aufbringen und dem Spanier ausreichend Zeit für seine Arbeit geben.