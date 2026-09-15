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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

"Nicht das Jahr von ihm": Lothar Matthäus sieht Lamine Yamal nicht als Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or

Ballon d'Or
L. Yamal

Lothar Matthäus hat Barcelona-Star Lamine Yamal nach dessen Aussagen zum Ballon d'Or Kontra gegeben.

Gegenüber Sky erklärte der deutsche Rekordnationalspieler, dass er in dem 19-jährigen Barca-Offensivspieler keineswegs den Topfavoriten auf den Gewinn der prestigeträchtigen Auszeichnung sehe.

"Lamine Yamal ist mit Spanien Weltmeister geworden und hat mit Barcelona die Meisterschaft gewonnen, aber er war dabei nicht so auffällig wie andere Spieler", erklärte Matthäus. Im spanischen Team, das sich beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zum Sieger krönte, sei er nur "einer von vielen" gewesen, wohingegen den Unterschied andere Akteure gemacht hätten.

Yamal sei "nie in den Flow gekommen, mit dem er in der Vergangenheit brilliert hatte und den er in der aktuellen Saison wieder hat" Der 19-Jährige sei "ein außergewöhnlicher Spieler, aber trotz der beiden großen Erfolge war es nicht das Jahr von Lamine Yamal", so Matthäus.

Der persönliche Favorit des 65-Jährigen sei hingegen Bayern Münchens Angreifer Harry Kane. "Er hat den Goldenen Schuh gewonnen, bei der WM getroffen und in der Champions League wichtige Tore erzielt. Zudem hat er mit dem FC Bayern zwei Titel gewonnen und stand in der Champions League und bei der WM im Halbfinale."

YamalGetty Images

Was sagt Lamine Yamal zu seinen Chancen auf den Ballon d'Or?

Erst kürzlich hatte Yamal mit Aussagen aufhorchen lassen, wonach er sich persönlich als Favoriten auf den Ballon-d'Or-Gewinn sehe. "(Kylian) Mbappe und ich, wir sind die zwei besten der Welt, aber ich glaube, dieses Jahr hätte ich ihn mir verdient. Für mich ist das klar, und jeder, der sich die Spiele ansieht, weiß das."

Im Trikot des FC Barcelona gewann der Außenstürmer im vergangenen Jahr den Titel in der LaLiga, insgesamt gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 42 Torbeteiligungen (24 Tore, 18 Assists) in 45 Einsätzen. Sein größtes Argument für den Zuschlag ist ohne Frage der WM-Titel mit Spanien.

Die Ballon d'Or-Gala findet am 26. Oktober in London statt. Seit 2022 wird der Award nicht mehr an den besten Spieler eines Kalenderjahres sondern einer Saison vergeben. 2025 wurde Ousmane Dembele ausgezeichnet - er gewann den Preis zum ersten Mal.

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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