"Nicht das Jahr von ihm": Lothar Matthäus sieht Lamine Yamal nicht als Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or

Gegenüber Sky erklärte der deutsche Rekordnationalspieler, dass er in dem 19-jährigen Barca-Offensivspieler keineswegs den Topfavoriten auf den Gewinn der prestigeträchtigen Auszeichnung sehe.

"Lamine Yamal ist mit Spanien Weltmeister geworden und hat mit Barcelona die Meisterschaft gewonnen, aber er war dabei nicht so auffällig wie andere Spieler", erklärte Matthäus. Im spanischen Team, das sich beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zum Sieger krönte, sei er nur "einer von vielen" gewesen, wohingegen den Unterschied andere Akteure gemacht hätten.

Yamal sei "nie in den Flow gekommen, mit dem er in der Vergangenheit brilliert hatte und den er in der aktuellen Saison wieder hat" Der 19-Jährige sei "ein außergewöhnlicher Spieler, aber trotz der beiden großen Erfolge war es nicht das Jahr von Lamine Yamal", so Matthäus.

Der persönliche Favorit des 65-Jährigen sei hingegen Bayern Münchens Angreifer Harry Kane. "Er hat den Goldenen Schuh gewonnen, bei der WM getroffen und in der Champions League wichtige Tore erzielt. Zudem hat er mit dem FC Bayern zwei Titel gewonnen und stand in der Champions League und bei der WM im Halbfinale."

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Was sagt Lamine Yamal zu seinen Chancen auf den Ballon d'Or?

Erst kürzlich hatte Yamal mit Aussagen aufhorchen lassen, wonach er sich persönlich als Favoriten auf den Ballon-d'Or-Gewinn sehe. "(Kylian) Mbappe und ich, wir sind die zwei besten der Welt, aber ich glaube, dieses Jahr hätte ich ihn mir verdient. Für mich ist das klar, und jeder, der sich die Spiele ansieht, weiß das."

Im Trikot des FC Barcelona gewann der Außenstürmer im vergangenen Jahr den Titel in der LaLiga, insgesamt gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 42 Torbeteiligungen (24 Tore, 18 Assists) in 45 Einsätzen. Sein größtes Argument für den Zuschlag ist ohne Frage der WM-Titel mit Spanien.

Die Ballon d'Or-Gala findet am 26. Oktober in London statt. Seit 2022 wird der Award nicht mehr an den besten Spieler eines Kalenderjahres sondern einer Saison vergeben. 2025 wurde Ousmane Dembele ausgezeichnet - er gewann den Preis zum ersten Mal.