Der FC Bayern München kam am 2. Spieltag der Bundesliga nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger Schalke 04 hinaus und musste die Tabellenführung erstmals nach 67 Spieltagen abgeben. In der Folge wurden erste kritische Stimmen laut, wobei Sky-Experte Dietmar Hamann vor allem mit einem Neuzugang des Rekordmeisters hart ins Gericht ging.

"Ismael Saibari ist ein wunderbarer Fußballer, aber er ist zu langsam", erklärte der ehemalige Bayern-Spieler Hamann bei Sky90. "Der ist nicht nur nicht schnell, der ist wie ein schlechter Kane. Kane ist nicht der schnellste und sein Back-Up nun ist auch nicht der schnellste."

Die Bayern hatten den 25-jährigen marokkanischen Nationalspieler vor der Saison für rund 50 Millionen Euro von der PSV aus Eindhoven verpflichtet, und dabei immer wieder seine Vielseitigkeit in der Offensive hervorgehoben. Hamann sieht dies jedoch komplett anders.

"Sie sagen, Saibari kann vier Positionen spielen - ich sage, er kann genau eine Position spielen: das ist hinter Kane, weil außen ist er zu langsam", so Hamann, der auf der Zehner-Rolle aber "Serge Gnabry eine Klasse besser" sieht als den Neuerwerb der Roten.

Auch insgesamt ist Hamann mit dem Transferfester der Bayern alles andere als zufrieden, die neben Saibari auch noch Nathaniel Brown für ebenfalls rund 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt sowie Bara Sapoko Ndiaye von Partnerklub Gambino Stars verpflichteten.

"Bayern nicht besser als letztes Jahr!"

"Die Leute sagen ja immer, die sind besser als letztes Jahr. Sie sind nicht besser als letztes Jahr, weil die beiden Spieler die kamen sind Brown und Saibari", so Hamman. Im Gegenzug habe man "Raphael Guerreiro, Leon Goretzka und Nicolas Jackson verloren, das sind über 100 Spiele und über 25 Tore - und das Tempo von Jackson."

Er sei von der Leihgabe des FC Chelsea zwar "nicht der größte Fan gewesen, aber mit seinem Tempo hat er das Spiel lang gemacht und Räume für andere geschaffen." Ein Profil, das Saibari nicht erfüllen könne.

Zudem hegte Hamann Zweifel an der Situation von Alphonso Davies und Jamal Musiala, der zuletzt seine Erkrankung öffentlich gemacht hatte. "Bei Davies ist man sich intern nicht sicher, ob der nochmal kommt und bei Musiala gibt es aus anderen Gründen im Moment auch ein Fragezeichen", so Hamann.