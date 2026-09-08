"Nicht an seinem Peak": Deniz Undav erhält Rückendeckung nach schwachem Start in die Saison

"Deniz Undav ist ein ganz großer Bestandteil dessen, dass wir morgen Champions League spielen. Das muss einfach allen klar sein", sagte Hoeneß vor dem Auftakt in der Königsklasse am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen den norwegischen Meister Viking Stavanger.

Undav war in den ersten Liga-Partien beim FC Bayern (1:5) und gegen den 1. FC Köln (4:1) eher unauffällig geblieben. "So katastrophal wie jetzt hier teilweise die Berichterstattung gewesen ist, hat er auch nicht gespielt", meinte Hoeneß jedoch: "Er hat jetzt vielleicht nicht an seinem Peak gespielt, aber jetzt auch nicht irgendwie verweigert oder jeden Ball verloren."

Für ihn sei Undav "immer wertvoll, auch wenn er vielleicht mal nicht die besten Aktionen hat im Spiel", betonte der 44-Jährige: "Er ist ein feiner Kerl, ist unser Kapitän, ist jemand, der das Spiel unglaublich gut versteht und lesen kann, der in der Lage ist, dort sehr gute Impulse auch an mich als Trainer zu geben."

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Deniz Undav trotzt Problemen mit der Achillessehne

Undav habe trotz seiner Achillessehnenbeschwerden, von denen Hoeneß zuletzt berichtet hatte, "problemlos trainiert", sagte der VfB-Coach, der in der Champions League viel vor hat. "Wir kennen die internationalen Wettbewerbe. Wir haben eine gute Mannschaft und natürlich wollen wir beeindrucken", sagte Hoeneß.

Neben Stavanger trifft der VfB in der Königsklasse auch auf Slovan Bratislava, Atletico Madrid, Galatasaray, Inter Mailand, OSC Lille, FC Brügge und PSV Eindhoven. Nächster Gegner in der Bundesliga ist am Samstag die TSG Hoffenheim.