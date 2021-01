Neymars Nachfolger? Das ist Santos-Wunderkind Kaio Jorge

Neymar avancierte beim FC Santos zum umworbenen Jungstar. Nun hat der brasilianische Klub erneut einen Rohdiamanten in seinen Reihen: Kaio Jorge.

16. Dezember 2020: 11,4 Sekunden war das Viertelfinal-Rückspiel der Copa Libertadores alt, da hatte der 18-jährige Kaio bereits einen beachtlichen Sprint hingelegt, Gremio-Torhüter Vanderlei umkurvt und zum 1:0 für den FC Santos eingeschoben. Es war das fünftschnellste Tor, das je im prestigeträchtigsten Wettbewerb des südamerikanischen Vereinsfußballs erzielt wurde.

Kaio legte später noch einen weiteren Treffer, seinen fünften im laufenden Turnier, nach, am Ende stand ein 4:1 auf der Anzeigetafel – und Santos verdient in der Runde der letzten Vier. 2012 schaffte es der Klub aus Sao Paulo letztmals derart weit in der Copa Libertadores, seinerzeit wurde Santos von einem gewissen Neymar getragen, der sich kurz danach anschickte, die ganze Welt mit seinem Können zu erobern.

Kaio Jorge wird mit Neymar verglichen

Kein Wunder, dass Kaio, der aktuelle Erfolgsgarant der Brasilianer, mit seinem berühmten Vorgänger verglichen wird. Das Land am Zuckerhut lechzt nach einem neuen Superstar, hofft auf den nächsten Neymar. Mindestens. Santos, der Verein, der vor Neymar schon die ganz Großen wie Pele und Zito ausbildete, würde sich hingegen mit einem kurzfristigen Erfolg in der Copa zufriedengeben.

Dabei kommt der Hype um Kaio nicht sonderlich überraschend. Schon im Alter von 16 Jahren feierte der Offensivmann sein Debüt für die Profis, der Durchbruch gelang im Sommer vergangenen Jahres.

Kaios erste Fußballheimat: Die Halle

Kaio, dessen Spielwitz und Hang dazu, gegnerische Spieler der Lächerlichkeit preisgeben zu wollen, tatsächlich an PSG-Künstler Neymar erinnert, machte seine ersten fußballerischen Gehversuche im Futsal. Kein unüblicher Werdegang, etliche Edeltechniker – vor allem aus Südamerika – erlernten ihr entzückendes Handwerk beim Hallenfußball.

Neben der herausragenden Technik besticht Kaio allerdings auch mit enormer Flexibilität. Santos-Trainer Cuca bot ihn bereits auf beiden Flügeln auf, schenkte ihm sein Vertrauen als Zehner, falsche und echte Neun. "Mein Probetraining bei Santos habe ich als zentraler Mittelfeldspieler bestanden, als Nummer 10", sagte Kaio einst. "Aber nach und nach bin ich immer mehr nach vorne gewandert."

Eine Entscheidung, die sich spätestens Mitte Dezember als goldrichtig erwies. Selbstredend blieben Kaios Leistungen auf der anderen Seite des Atlantiks nicht unbemerkt. Schon zum Beginn des Vorjahres hatte Juventus Turin ein Auge auf den verheißungsvollen Rohdiamanten geworfen, zuletzt wurde auch mit Kaio in Verbindung gebracht.

Kaio Jorge: "2011 habe ich Neymar dabei zugesehen, wie er Tore geschossen hat"

Bevor sich der potenzielle Neymar-Nachfolger mit einem Wechsel nach Europa beschäftigt, soll zunächst noch der große Coup gelingen: der Gewinn der Copa Libertadores. "Ich bin so glücklich, seit Anfang des Jahres arbeiten wir daran, so weit zu kommen", sagte Kaio und schob nach: "2011 habe ich Neymar dabei zugesehen, wie er Tore geschossen hat – und nun bin ich selbst hier und schieße Tore."

Im Halbfinal-Hinspiel gegen die Boca Juniors schoss Kaio kein Tor. Dennoch erkämpfte sich Santos mit einem 0:0 in Buenos Aires eine aussichtsreiche Position fürs zweite Duell am Mittwoch (23:15 Uhr live auf DAZN).