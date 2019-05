Neymar verletzt sich im Training vor Copa America - brasilianischer Verband gibt Entwarnung

Neymar musste vor der Copa America im eigenen Land eine Trainingseinheit verletzungsbedingt beenden. Der Verband schließt eine schwere Verletzung aus.

Neymar hat sich im Training der brasilianischen Nationalmannschaft verletzt. Der 27-Jährige musste eine Einheit am Dienstag aufgrund von Problemen am linken Knie beenden.

Der brasilianische Fußballverband (CBF) schloss danach aber aus, dass es sich dabei um eine schwere Verletzung handelt: "Neymar hat sich am Dienstag in Teresopolis unter der Aufsicht des Nationalmannschaftsarztes Rodrigo Lasmar einem Verfahren unterzogen, das am Ende eine schwere Verletzung des linken Knies ausschloss", erklärte der Verband in einem Statement. "Als Folge der Schmerzen wird er aber weiterhin in Behandlung sein und unter Beobachtung der medizinischen Abteilung stehen."

: Neymar wird an der Copa America gebraucht

Neymar soll Brasilien ab dem 14. Juni bei der Copa America im eigenen Land zum Titel führen. Zuvor finden Testspiele gegen (5. Juni) und Honduras (9. Juni) statt.

Für Neymar könnte die Verletzung einen weiteren Rückschlag bedeuten, nachdem ihm Trainer Tite die Kapitänsbinde entzogen hatte und er bei aufgrund von Verletzungen und einer Disziplinarsperre schon fast die gesamte Rückrunde verpasst hatte.