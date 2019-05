Brasilien-Legende Rivaldo: Neymar fehlt dem FC Barcelona zum Gewinn der Champions League

Rivaldo glaubt, dass Neymar das fehlende Puzzlestück für Barcelona zum Gewinn der CL ist und sieht gute Chancen für Brasilien bei der Copa America.

-Legende Rivaldo findet, dass der Neymar kaufen sollte, um wieder an der europäischen Spitze zu stehen. "Er ist, meiner bescheidenen Meinung nach, der Spieler, der Barcelona fehlt, um wieder die zu gewinnen", schrieb der 47-Jährige auf Instagram. Außerdem sieht er für die brasilianische Nationalmannschaft dank Neymar gute Chancen, die Copa America zu gewinnen.

Neymar wäre für Barcelona eine "großartige Verstärkung, vor allem für all das, was am Saisonende passiert", so Rivaldo. Dass der Superstar Schwierigkeiten haben könnte, bei den Katalanen wieder Fuß zu fassen, glaubt der ehemalige Weltmeister nicht: "Er hat Persönlichkeit und viel Qualität, um die Fans des FC Barcelona zurückzugewinnen." Dabei sieht Rivaldo Neymar auch in der Lage, zum besten Spieler der Welt zu werden.

Rivaldo: Neymar und Brasilien sind klare Favoriten auf Copa America

Zeigen könne er das bereits bei der Copa America, so Rivaldo: "Er wird für mich der beste Spieler im Wettbewerb sein. Er wird hungrig nach dem Ball sein und zeigen, wozu er fähig ist." Der Gewinner des südamerikanischen Wettbewerbs steht dem Experten zufolge schon fest: "Ich glaube, dass Brasilien die Copa America mit Leichtigkeit gewinnen wird. Ich sehe keine Mannschaft, die ihnen nach der Rückkehr von Neymar gefährlich werden könnte." Die Copa fängt am 14. Juni an und findet in Brasilien statt

Dabei hängt der Haussegen bei der brasilianischen Mannschaft schief, was den Umgang mit Neymar betrifft: Nationaltrainer Tite entmachtete Neymar als Brasilien-Kapitän . Außerdem tauchte ein Video auf, bei dem der Angreifer mit einer Überdosis Motivation Mitspieler Weverton umriss, nachdem dieser ihm den Ball durch die Beine gespielt hatte. Im Anschluss brach Neymar das Training verletzungsbedingt ab.

Bei seinem Verein PSG wurde dem 27-Jährigen eine Drei-Spiele-Sperre auferlegt, nachdem er nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Stade Rennes (2:2, 5:6 im Elfmeterschießen) einen Fan geschlagen hatte . Im Anschluss forderten viele, darunter auch Ex-Nationalspieler Ze Roberto, dass Neymar die Kapitänsbinde abgeben müsse.