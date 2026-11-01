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So seht Ihr Newcastle United gegen Everton mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten können? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des übertragenden Sportsenders auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 9 2. Nov. 2026 - 15:00 St James' Park

Newcastle United empfängt Everton im St James' Park zu einer Premier-League-Partie, die für beide Seiten einer sich entwickelnden Rivalität von Bedeutung ist. Erst vor wenigen Tagen trafen die beiden Klubs in der vierten Runde des Carabao Cup aufeinander. Im Hill Dickinson Stadium setzte sich Everton mit 3:1 durch, nun steht das Duell in der Liga an.

Matthias Jaissle und Newcastle wollen sich nach dem Pokalaus rehabilitieren. Newcastle zeigte in den vergangenen Wochen schwankende Leistungen. Eine Heimniederlage gegen einen direkten Rivalen würde den Druck auf einen Kader erhöhen, der bereits mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat.

Bei Everton ist die Ausgangslage komplizierter, als es das Pokalergebnis vermuten lässt. David Moyes bestätigte vor dem Spiel unter der Woche, dass Jack Grealish wegen eines Verstoßes gegen die Vereinsdisziplin aus dem Kader gestrichen worden war, nachdem er ohne Genehmigung beim Training gefehlt hatte. Moyes verteidigte die Entscheidung öffentlich, wollte aber nicht näher darauf eingehen und verwies bei Fragen an die Vereinsführung. Ob Grealish für dieses Spiel wieder infrage kommt, ist unklar.

Everton reist zudem ohne Jarrad Branthwaite nach Tyneside. Aufgrund des Gehirnerschütterungsprotokolls fällt er zum zweiten Mal in Folge aus. Moyes hat gezeigt, dass sein Kader auch ohne beide Spieler zurechtkommt. Auf einen Innenverteidiger von Branthwaites Qualität bei einer Reise in den St James' Park verzichten zu müssen, ist dennoch alles andere als ideal.

Everton steht in der Premier-League-Tabelle zwei Plätze hinter Newcastle. Beide Klubs werden diese Partie als ein Spiel betrachten, das sie gewinnen müssen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten. Das Ergebnis unter der Woche verschafft Moyes’ Mannschaft einen psychologischen Vorteil, doch in der Liga beginnt das Duell wieder bei null.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Newcastle United gegen Everton sehen könnt.

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