Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoBournemouth
Ansehen auf Sky WOW

Unterstützt von

Newcastle United gegen Bournemouth, Premier-League-Vorschau: Alles, was ihr wissen müsst

Premier League
Newcastle United
Bournemouth
A. Elanga
Y. Wissa
A. Scott

Umfassende Spielvorschau auf Newcastle gegen Bournemouth in der Premier League im frühen Samstagsspiel. Wir sprechen über Taktik, Team-News und mehr.

crest
Premier League - Spielwoche 3
St James' Park

Newcastle United gegen Bournemouth beginnt am 5. Sept. 2026 um 07:30 Uhr EST und 12:30 Uhr GMT.

St James' Park ist der Schauplatz für den frühen Anstoß am Samstag

Newcastle United empfängt Bournemouth am Samstag im Nordosten und will den ungeschlagenen Start in die Saison bewahren.

Starke Newcastle peilt gegen Bournemouth den nächsten Sieg an

Mattias Jaissle hat einen guten Start als Newcastle-Coach hingelegt. Nur ein überragender Elfmeter von Dominik Szoboszlai in der 99. Minute verweigerte Newcastle am ersten Spieltag alle drei Punkte gegen Liverpool, während Anthony Elangas Tempo am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg in London gegen Tottenham ständig für Probleme sorgte.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Siegloses Bournemouth war besser, als es die Ergebnisse vermuten lassen

Bournemouth hat in beiden bisherigen Premier-League-Partien Gegentore in der Nachspielzeit kassiert, was darauf hindeutet, dass die Ergebnisse die bisherigen Leistungen unter dem neuen Trainer Marco Rose nicht unbedingt widerspiegeln. Teile ihres Fußballs haben Eindruck hinterlassen, wie schon oft unter Andoni Iraola. Am ersten Spieltag führten sie gegen Manchester City über weite Strecken, ehe sie am Ende doch noch zwei späte Gegentore kassierten. Ein Halbvolley von James Tarkowski in der 91. Minute nahm ihnen zuletzt gegen Everton alle drei Punkte. Rose wird deshalb aber nicht in Panik geraten.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Team-News & wichtige Statistiken

  • Newcastle muss auf die Langzeitausfälle Dan Burn und Joelinton verzichten.
  • Bournemouth muss mindestens bis Oktober auf Star-Flügelspieler Junior Kroupi verzichten.
  • Anthony Elanga ist der erste Newcastle-Spieler seit Alan Shearer 2003/04, der in den ersten beiden Spielen einer Premier-League-Saison getroffen hat.
  • Bournemouth wartet seit sieben Spielen auf eine Weiße Weste.
  • Newcastle hat seit November 2019 kein Heimspiel in der Premier League gegen Bournemouth gewonnen.

Spieler im Fokus

Yoane Wissa hatte in seiner Debütsaison für Newcastle in der vergangenen Spielzeit zu kämpfen, doch der Angreifer aus der DR Kongo blüht nun in einer etwas zurückgezogeneren Rolle auf. Bisher stehen ein Tor und eine Vorlage zu Buche, während er an der Seite des schnellen Elanga agiert. Auch im zentralen Mittelfeld haben Nico Gonzalez' laufstarke Auftritte nach seinem millionenschweren Wechsel von Manchester City Eindruck hinterlassen.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Die Gäste werden erleichtert sein, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler Alex Scott trotz des großen Interesses anderer Premier-League-Klubs noch immer beim Verein ist. Der 20-jährige brasilianische Flügelspieler Rayan war gegen Everton mit seiner beeindruckenden Physis und seinem präzisen linken Fuß ständig gefährlich.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Team-News & Kader

Newcastle United vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Aufstellung
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Trainer

  • M. Jaissle

Form

NEW

NEW - Form

B04
N1-2
STR
N1-1
LIV
U2-2
WBA
S3-2
TOT
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOU

BOU - Form

GEN
S10-1
BET
U2-2
M05
N2-1
MCI
N2-1
EVE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Newcastle UnitedUnentschiedenBournemouth
1
2
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
England FA Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
3
HullHullHUL
220030+36
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen