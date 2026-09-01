Premier League - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 07:30 St James' Park

Newcastle United gegen Bournemouth beginnt am 5. Sept. 2026 um 07:30 Uhr EST und 12:30 Uhr GMT.

St James' Park ist der Schauplatz für den frühen Anstoß am Samstag

Newcastle United empfängt Bournemouth am Samstag im Nordosten und will den ungeschlagenen Start in die Saison bewahren.

Starke Newcastle peilt gegen Bournemouth den nächsten Sieg an

Mattias Jaissle hat einen guten Start als Newcastle-Coach hingelegt. Nur ein überragender Elfmeter von Dominik Szoboszlai in der 99. Minute verweigerte Newcastle am ersten Spieltag alle drei Punkte gegen Liverpool, während Anthony Elangas Tempo am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg in London gegen Tottenham ständig für Probleme sorgte.

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Siegloses Bournemouth war besser, als es die Ergebnisse vermuten lassen

Bournemouth hat in beiden bisherigen Premier-League-Partien Gegentore in der Nachspielzeit kassiert, was darauf hindeutet, dass die Ergebnisse die bisherigen Leistungen unter dem neuen Trainer Marco Rose nicht unbedingt widerspiegeln. Teile ihres Fußballs haben Eindruck hinterlassen, wie schon oft unter Andoni Iraola. Am ersten Spieltag führten sie gegen Manchester City über weite Strecken, ehe sie am Ende doch noch zwei späte Gegentore kassierten. Ein Halbvolley von James Tarkowski in der 91. Minute nahm ihnen zuletzt gegen Everton alle drei Punkte. Rose wird deshalb aber nicht in Panik geraten.

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Team-News & wichtige Statistiken

Newcastle muss auf die Langzeitausfälle Dan Burn und Joelinton verzichten.

Bournemouth muss mindestens bis Oktober auf Star-Flügelspieler Junior Kroupi verzichten.

Anthony Elanga ist der erste Newcastle-Spieler seit Alan Shearer 2003/04, der in den ersten beiden Spielen einer Premier-League-Saison getroffen hat.

Bournemouth wartet seit sieben Spielen auf eine Weiße Weste.

Newcastle hat seit November 2019 kein Heimspiel in der Premier League gegen Bournemouth gewonnen.

Spieler im Fokus

Yoane Wissa hatte in seiner Debütsaison für Newcastle in der vergangenen Spielzeit zu kämpfen, doch der Angreifer aus der DR Kongo blüht nun in einer etwas zurückgezogeneren Rolle auf. Bisher stehen ein Tor und eine Vorlage zu Buche, während er an der Seite des schnellen Elanga agiert. Auch im zentralen Mittelfeld haben Nico Gonzalez' laufstarke Auftritte nach seinem millionenschweren Wechsel von Manchester City Eindruck hinterlassen.

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Die Gäste werden erleichtert sein, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler Alex Scott trotz des großen Interesses anderer Premier-League-Klubs noch immer beim Verein ist. Der 20-jährige brasilianische Flügelspieler Rayan war gegen Everton mit seiner beeindruckenden Physis und seinem präzisen linken Fuß ständig gefährlich.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

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