Newcastle United gegen Bayer Leverkusen: Spieldetails

Newcastle United und Bayer Leverkusen stoßen am 15. August 2026 um 14:00 GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST) an.

Spielvorschau

Newcastle United empfängt das Bundesliga-Schwergewicht Bayer Leverkusen im St. James' Park zu einem hochkarätigen Testspiel der Saisonvorbereitung, während beide Teams ihren Feinschliff für die kommende Spielzeit vornehmen.

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Spielkontext & jüngste direkte Duelle

Beide Teams nehmen jüngere Pflichtspielgeschichte mit in dieses Sommerduell, nachdem sie sich in der Gruppenphase der UEFA Champions League im Dezember 2025 in der BayArena ein unterhaltsames 2:2 geliefert hatten. Diese Begegnung war geprägt von schnellen Umschaltmomenten, unermüdlichem Pressing und hochintensivem Offensivfußball auf beiden Seiten. Das erneute Aufeinandertreffen in Tyneside gibt beiden Trainern eine wertvolle Grundlage, um ihre taktische Schärfe gegen vertraute europäische Qualität zu messen.

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Newcastle Uniteds Saisonvorbereitung

Newcastles Sommervorbereitung unter Matthias Jaissle begann Mitte Juli positiv mit einem 3:0-Sieg gegen Darlington, gefolgt von einem 1:1 auswärts bei Gateshead. Newcastle erlitt Ende Juli bei der Reise nach Ashton Gate mit einer 1:4-Niederlage gegen Bristol City einen Rückschlag, meldete sich am 8. August aber stark mit einem beeindruckenden 2:1-Auswärtssieg gegen den La-Liga-Klub Valencia zurück. Vor dem Wochenende nach einem Spiel in der Woche gegen Everton will Newcastle die eigene Ausrichtung vor den heimischen Fans weiter verfeinern.

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Bayer Leverkusens Saisonvorbereitung

Bayer Leverkusen geht nach einer überzeugenden Saisonvorbereitung in Deutschland und Europa unter Carles Martínez Novell in diese Partie. Die deutsche Mannschaft startete dominant in den Sommerfahrplan und fertigte Sportfreunde Baumberg mit 7:0 sowie Kickers Offenbach mit 3:1 ab. Ende Juli und Anfang August hielt sie ihr starkes Offensivmomentum mit einem 4:0-Sieg gegen K.R.C. Genk, einem 3:0-Erfolg über Rot-Weiss Essen und einem hart erkämpften 2:1 gegen Sevilla aufrecht. Nach der Reise unter der Woche zu Nottingham Forest will Leverkusen seine England-Tour mit einer weiteren starken Leistung beenden, bevor die Pflichtspielsaison im DFB-Pokal beginnt.

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Teamnews & Kader

Newcastle geht in die Partie, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bestätigte Informationen zu Verletzungen oder Sperren vorliegen. Anthony Elanga musste beim Sieg in der Saisonvorbereitung gegen Valencia nach einem schweren Einsteigen auf einer Trage vom Platz gebracht werden, und sein Einsatz bleibt ungewiss. Lewis Hall ist zudem aus dem Trainingslager in Spanien nach Hause zurückgekehrt, wobei der Klub ein leichtes Fitnessproblem als Grund nannte, auch wenn seine Situation Transferspekulationen von Manchester United ausgelöst hat. Eine voraussichtliche Startelf wurde nicht bestätigt, weitere Updates folgen näher am Anpfiff.

Auch Leverkusen hat vor dem Spiel noch keine offiziellen Teamnews veröffentlicht. Weder Verletzungen noch Sperren sind aufgeführt, und auch eine voraussichtliche Aufstellung wurde nicht bestätigt. Weitere Kaderinformationen werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

Form

Newcastle hat in den vergangenen fünf Spielen eine durchwachsene Bilanz vorzuweisen, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Valencia in einem Testspiel am 8. August, eine Partie, die vom Elanga-Zwischenfall überschattet wurde. Ende Juli setzte es zudem eine 1:4-Niederlage gegen Bristol City, außerdem kam Newcastle gegen Gateshead nicht über ein 1:1 hinaus. Der letzte Pflichtspieleinsatz endete im Mai mit einer 0:2-Niederlage in der Premier League gegen Fulham. In diesen fünf Spielen erzielte Newcastle acht Tore und kassierte sieben.

Leverkusen präsentiert sich in dominanter Form und gewann alle fünf Testspiele der Saisonvorbereitung. Am 8. August schlug das Team Sevilla mit 2:1, zuvor gab es einen 4:0-Sieg gegen Genk und ein 7:0 gegen Sportfreunde Baumberg. Die deutsche Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore und kassierte nur eines, außerdem spielte sie dreimal zu null.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell dieser beiden Klubs fand am 10. Dezember 2025 in der Champions League statt, als Bayer Leverkusen und Newcastle in der BayArena 2:2 spielten. Die einzigen weiteren im Datensatz erfassten Begegnungen stammen aus der Champions-League-Saison 2002/03, als Newcastle beide Spiele gewann: 3:1 im St. James' Park am 26. Februar und 3:1 auswärts in Leverkusen am 18. Februar. Über alle drei aufgeführten Partien hinweg gewann Newcastle zweimal und spielte einmal unentschieden, wobei keine der beiden Mannschaften das jüngste Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte.

Vorschauen auf internationale Freundschaftsspiele zeigen die taktischen Anpassungen, die Trainer bei Saisonvorbereitungstouren gegen disziplinierte europäische Gegner vornehmen. Damit deine Spieltagsprognosen durch erstklassige User-Vorteile abgesichert sind, ist die Nutzung eines Registrierungscodes ein kluger Schachzug. In unserem Promo-Guide findest du unseren verifizierten 1xbet Promo-Code und kannst dir noch heute deinen Bonus sichern.