So sehen Sie Newcastle United gegen Arsenal mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Am Samstagabend kehrt die Premier League in den St James' Park zurück: Newcastle United empfängt Arsenal zu einer Partie, die in Newcastle upon Tyne für eine aufgeladene Atmosphäre sorgen dürfte.

Arsenal reist als Tabellenführer an. Mit 27 von 30 möglichen Punkten hat sich das Team einen Vorsprung von fünf Zählern an der Spitze erarbeitet. Die Mannschaft von Mikel Arteta hat in den ersten Monaten der Saison nicht nachgelassen. Siege in Liverpool und in der Champions League unterstreichen ihre Qualitäten.

Für Newcastle kommt die Partie zu einem schwierigen Zeitpunkt. Die Mannschaft von Matthias Jaissle hat in dieser Saison nur eines von fünf Heimspielen im St James' Park gewonnen. Zwei Premier-League-Niederlagen in Folge vor der Länderspielpause haben den Druck vor dieser Begegnung erhöht.

Die Partie hat auch eine persönliche Note. Bruno Guimaraes kehrt zum ersten Mal nach Tyneside zurück, seit er im Sommer für 75 Millionen Pfund zu Arsenal gewechselt ist. Ein herzlicher Empfang durch die Heimfans ist unwahrscheinlich. Dass er mit einem feindseligen Publikum umgehen kann, hat er in dieser Saison bereits gezeigt: Nach seiner Einwechslung traf er gegen Sunderland.

Harvey Barnes sprach vor dem Spiel direkt über das Wiedersehen und ließ keinen Raum für Sentimentalität. Seine Botschaft war klar: Für Newcastle zählt das Ergebnis, nicht der Anlass.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von Newcastle gegen Arsenal wissen müssen, darunter die Anstoßzeit, Teamnews und die jüngste Form beider Mannschaften.

Teamnews und Kader