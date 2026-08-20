Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United gegen Liverpool beginnt am 23. Aug. 2026 um 11:30 Uhr EST und 16:30 Uhr GMT.

Newcastle gegen Liverpool ist das Duell zweier Teams im Umbruch

Matthias Jaissle. Der 38-jährige Deutsche überzeugte bei früheren Stationen in Österreich und Saudi-Arabien, hat aber noch nie in England gearbeitet, geschweige denn in der Premier League. Zudem haben sie in diesem Sommer mit Anthony Gordon, Sandro Tonali und Bruno Guimarães drei Aushängeschilder an Barcelona, Tottenham beziehungsweise Arsenal verloren. Newcastle beendete die vergangene Saison auf einem enttäuschenden 12. Platz, und es wird weithin erwartet, dass es dieses Mal noch schlechter läuft. Der 20-jährige Bazoumana Touré ist mit 42,8 Millionen £ der teuerste Neuzugang des Sommers, und der ivorische Flügelspieler wird sofort einschlagen müssen. Lukas Hornicek, der 24 Jahre alte Nationaltorhüter der Tschechischen Republik, kommt für 26 Millionen £ von Braga.

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Zwei neue Männer an der Seitenlinie

Andoni Iraola ist vom Bournemouth an die Anfield Road gekommen, um Arne Slot zu ersetzen, der nach einer enttäuschenden Saison 2025/26 entlassen wurde, in der Liverpool Fünfter wurde. Iraola führte Bournemouth in der vergangenen Saison nach Europa, obwohl wichtige Verteidiger und Talisman Antoine Semenyo verloren gingen. Der spanische Taktiker ist für seinen aggressiven, offensiven Fußballansatz bekannt.

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Kann Liverpool Salah ersetzen?

Liverpool hat mehrere erfahrene Kräfte verloren. Ibrahima Konaté ist zu Real Madrid gewechselt, Klublegende Mo Salah hat bei Trabzonspor unterschrieben und der erfahrene Außenverteidiger Andy Robertson hat sich Tottenham angeschlossen. Liverpool hat Jérémy Jacquet von Rennes und den früheren Osasuna-Angreifer Víctor Muñoz für zusammen 90 Millionen £ verpflichtet. Ein direkter Ersatz für Salah ist noch nicht gekommen, sodass die Last auf den hochkarätigen Verpflichtungen des vergangenen Sommers, Florian Wirtz und Alexander Isak, noch größer sein wird. Der herausragende Spieler des Klubs in der vergangenen Saison, Dominik Szoboszlai, hat einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der uruguayische Innenverteidiger Ronald Araujo ist eine interessante Leihverpflichtung von Barcelona.

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Wichtige Statistiken zu Newcastle gegen Liverpool

Liverpool ist in den vergangenen 19 Premier-League-Spielen gegen Newcastle ungeschlagen, mit 14 Siegen und fünf Unentschieden.

In jedem der vergangenen drei Premier-League-Duelle zwischen Newcastle und Liverpool im St. James’ Park fiel nach 90+ Minuten ein spielentscheidendes Tor.

Bei den vergangenen neun Auswärtsspielen in der höchsten Spielklasse im St. James’ Park gewann Liverpool sechsmal und spielte dreimal unentschieden.

In den bisherigen Premier-League-Duellen zwischen Newcastle und Liverpool sind 198 Tore gefallen. Zwei Tore in diesem Spiel würden es zur dritten Paarung machen, die in diesem Wettbewerb die Marke von 200 erreicht, nach Liverpool gegen Tottenham Hotspur (211) und Arsenal gegen Tottenham (200).

Nur Aston Villa und Man City hatten in der vergangenen Saison eine längere Siegesserie in der Premier League als Liverpool, dennoch hatten nur vier Teams, darunter Chelsea und Tottenham, eine schlechtere Niederlagenserie. Die Serie von vier Unentschieden im Januar wurde nur von Bournemouth und Brentford übertroffen.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Newcastle (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

Teamnews & Kader

Newcastle-Cheftrainer Matthias Jaissle muss in dieser Partie auf fünf Spieler verzichten. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga und Lewis Hall werden allesamt als verletzt geführt. Sperren sind derzeit keine verzeichnet. Eine wahrscheinliche Startaufstellung wurde noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Liverpool-Trainer Andoni Iraola hat eine deutlich längere Ausfallliste. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros und Curtis Jones fallen allesamt verletzt aus. Sperren gibt es keine. Da noch keine bestätigte Aufstellung veröffentlicht wurde, werden die Teamnews aktualisiert, je näher das Spiel rückt.

Form

Newcastle geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus der Vorbereitung in die neue Saison, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete am 8. August mit einem 1:2-Sieg gegen Valencia, während Ende Juli eine 1:4-Niederlage gegen Bristol City kassiert wurde. In diesen fünf Spielen erzielte Newcastle acht Tore und kassierte acht, und das einzige Pflichtspielergebnis in dieser Auswahl war die 0:2-Niederlage bei Fulham am letzten Spieltag der vergangenen Saison.

Auch Liverpools vergangene fünf Spiele ergaben eine geteilte Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie war die 2:3-Niederlage gegen Monaco am 9. August. In der Vorbereitung wurden Sunderland mit 4:2 und Wrexham mit 1:0 besiegt, allerdings gab es auch eine 2:4-Niederlage gegen Leeds United. Liverpools letztes Pflichtspielergebnis war ein 1:1 bei Brentford am letzten Spieltag der Saison 2025/26. In den fünf Spielen erzielte Liverpool zehn Tore und kassierte zehn.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 31. Januar 2026 statt, als Liverpool Newcastle an der Anfield Road in der Premier League mit 4:1 besiegte. Davor gewann Newcastle im August 2025 im St James' Park ebenfalls in der Liga mit 2:3. In den vergangenen fünf Duellen gewann Liverpool dreimal und Newcastle zweimal, zudem trennten sich beide Teams im Dezember 2024 im St James' Park 3:3. In den fünf Spielen fielen insgesamt 16 Tore.