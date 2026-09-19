New York Jets gegen Green Bay Packers LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit New York Jets gegen Green Bay Packers

20. Sept. 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Die New York Jets empfangen die Green Bay Packers im MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) in Woche 2 der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel New York Jets gegen Green Bay Packers verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und ermöglicht bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

Mit einem VPN können Sie von überall zuschauen

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New York Jets gegen Green Bay Packers – Mannschaftsnachrichten

Team-News der New York Jets

Die Jets haben vor dem Spiel am Sonntag offiziell vier wichtige Spieler für ausgefallen erklärt

Minkah Fitzpatrick (S) – fällt wegen einer Leistenverletzung aus, die er sich beim Saisonauftakt zugezogen hat. Der ehemalige Stammspieler Andre Cisco soll seine Rolle in der Verteidigung übernehmen.

Omar Cooper Jr. (WR) – fällt wegen einer Knöchelverletzung aus.

Joseph Ossai (EDGE) – fällt wegen einer Fußverletzung aus.

Kene Nwangwu (RB) – fällt wegen einer Rückenverletzung aus.

Positiv für die Jets: Rookie-Cornerback D’Angelo Ponds ist nach seiner Wadenverletzung aus Woche 1 wieder fit und wird sein NFL-Debüt geben. Auch Pass-Rusher Will McDonald IV (Knöchel) wird wahrscheinlich spielen, obwohl er am Donnerstag nur eingeschränkt trainierte.

Team-News der Green Bay Packers

Die Green Bay Packers kämpfen mit Personalsorgen in der Defensive Line. Die Trainingsanalyse der Woche zeigt mehrere Schwachstellen:

Javon Hargrave (DT) – fehlte am Donnerstag wegen einer Knieverletzung und wegen des Gehirnerschütterungsprotokolls.

Warren Brinson (DT) – fehlte wegen einer Wadenverletzung komplett im Training.

Lukas Van Ness (EDGE) – Er befindet sich weiterhin im Gehirnerschütterungsprotokoll, nahm aber in zwei aufeinanderfolgenden Einheiten eingeschränkt am Training teil. Bei Freigabe könnte er spielen.

Aaron Banks (G) – Nach seiner Pause in Woche 1 wegen einer Knieverletzung trainierte er weiterhin nur eingeschränkt.

Devonte Wyatt (DT) und Ty’Ron Hopper (LB) – Beide nahmen wegen Knöchel- beziehungsweise Achillessehnenproblemen weiterhin nur eingeschränkt am Training teil.



