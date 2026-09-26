New York Giants gegen Tennessee Titans live sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit New York Giants gegen Tennessee Titans

27. Sept. 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Die New York Giants empfangen die Tennessee Titans im MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel New York Giants gegen Tennessee Titans verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugriff auf jedes Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und zum NFL Network. Interessierte können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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New York Giants gegen Tennessee Titans – Mannschaftsnachrichten

Team-News der New York Giants

Die Giants sind noch immer geschockt von einer 28:6-Niederlage in Woche 2 gegen die Los Angeles Rams, durch die sie ihren Stamm-Quarterback für den Rest der Saison verloren.

Quarterback-Umstellung : Stamm-Quarterback Jaxson Dart fällt wegen einer Knieoperation für den Rest der Saison aus und steht auf der Verletztenliste. Der erfahrene Ersatzmann Jameis Winston übernimmt die Offensive und startet 2026 zum ersten Mal als Nummer eins.

Offensive Line & Wide Receiver : Left Tackle Andrew Thomas (Leiste) hat bestätigt, dass er am Sonntag spielt. Wide Receiver Malik Nabers (Schulter) steht nach seinem Streichung aus dem Injury Report wieder voll zur Verfügung.

Sorgen in der Verteidigung : Star-Pass-Rusher Brian Burns (Knöchel) hat die ganze Woche nicht trainiert und seine Einsatzfähigkeit entscheidet sich erst kurz vor Spielbeginn (fraglich). Auch die Secondary ist angeschlagen: Cornerback Deonte Banks (Wade) und Safety Tyler Nubin (Wade) sind beide als fraglich gelistet.

Team-News der Tennessee Titans

Cheftrainer Robert Saleh jagt mit den 0:2 Titans seinen ersten Sieg, bevor der Spielplan mit Partien gegen Baltimore und Houston schwieriger wird.

Verletzungslage im Backfield : Runningback Tyjae Spears (Knöchel) ist fraglich, nachdem er frühere Trainingseinheiten verpasst und am Freitag nur eingeschränkt trainieren konnte. Sein Kollege Tony Pollard (Knöchel) trainierte voll mit und wird an der Seite des jungen Quarterbacks Cam Ward spielen.

Das Wiedersehen im MetLife-Stadion : Titans-Offensivkoordinator Brian Daboll kehrt nach New York zurück, um gegen seine ehemalige Mannschaft anzutreten. Er bringt eine Handvoll ehemaliger Giants mit, die nun das Trikot der Titans tragen, darunter Wide Receiver Wan'Dale Robinson, Cornerback Cor'Dale Flott und Tight End Daniel Bellinger.



