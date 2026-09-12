New York Giants gegen Dallas Cowboys LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit New York Giants gegen Dallas Cowboys

13. Sept. 2026 - 20:20 MetLife Stadium

Die New York Giants empfangen die Dallas Cowboys am Montag, 14. September, im MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026. Der Anpfiff erfolgt um 2:20 Uhr (CET).

So sehen Sie das Spiel New York Giants gegen Dallas Cowboys

Das Spiel zeigt der NFL Game Pass auf DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und ermöglicht bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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New York Giants gegen Dallas Cowboys – Mannschaftsnews

Beide Teams gingen mit wenigen Ausfällen in die letzten Tage der Vorbereitung, doch schwerwiegende Verletzungen am Freitag haben die Situation für beide Offensiven verändert.

Team-News der New York Giants

In East Rutherford geht es vor allem um den Status des Rookie-Wide-Receivers Malik Nabers. Er trainierte nach einer leichten Aufbauphase die ganze Woche voll, doch die Giants listeten ihn im finalen Friday Injury Report als fraglich.

Cheftrainer John Harbaugh, der sein offizielles Debüt bei den "Big Blue" gibt, nannte Nabers eine "Game-Time-Entscheidung" und sagte: "Alles ist möglich." Abgesehen von Nabers sind die Giants in guter körperlicher Verfassung.

Malik Nabers (WR) (Knie) : Fraglich. Er nahm voll am Training teil, doch die Trainer entscheiden erst kurz vor dem Anpfiff, ob er spielt.

Andrew Thomas (LT) (Knie) : Spielfähig. Er trainierte voll und schützt die blinde Seite von Quarterback Jaxson Dart.

Theo Johnson (TE) (Schulter) : Einsatzfähig. Er trainierte die ganze Woche voll und ist startbereit.

Bryan Hudson (OC) (Knie) : Einsatzbereit. Er steht für die Innenlinie der Offensive bereit.

Shelby Harris (DT) (Achillessehne) : Spielfähig. Die Coaches planen, ihn in der Verteidigung oft einzusetzen.

Team-News der Dallas Cowboys

Die Cowboys erlitten am Freitag im Training einen Rückschlag, als Backup-Runningback Malik Davis mit einer Hüftverletzung vom Feld musste. Er fällt am Sonntagabend aus. COO Stephen Jones sagte, die Verletzung sei "ziemlich schwerwiegend", wodurch Stammspieler Javonte Williams unter Druck gerät.

Zuvor hatte bereits All-Pro-Left-Guard Tyler Smith wegen einer Daumenoperation den Platz auf der Verletztenliste (IR) eingenommen; er fällt vier bis sechs Wochen aus, weshalb TJ Bass in die Startaufstellung rückt.

Malik Davis (RB) (Hüfte) : Ausgefallen. Er verletzte sich am Freitag im Training und fällt aus.

Tyler Smith (OL) (Daumen) : Ausgefallen / IR. Fällt mindestens einen Monat aus; TJ Bass rückt in die Startaufstellung.

Ajani Cornelius (OL) (Knie) : Fraglich. Er trainierte nur eingeschränkt, sein Einsatz ist ungewiss.

Jonathan Bullard (DT) (Leiste) : Spielfähig. Er trainierte am Ende der Woche voll und verstärkt die Innenverteidigung.

Luke Schoonmaker (TE) (persönliche Gründe) : Einsatzbereit. Er verpasste das Training am Donnerstag aus persönlichen Gründen, ist aber nicht verletzt und wird wie geplant in 3-TE-Formationen auflaufen.



