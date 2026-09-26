New Orleans Saints gegen Las Vegas Raiders live verfolgen: Stream, TV-Sender und Kickoff-Zeit

Anstoßzeit Saints vs Raiders

27. Sept. 2026 - 16:25 Caesars Superdome

Die New Orleans Saints empfangen die Las Vegas Raiders im Caesars Superdome (New Orleans, Louisiana) in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel New Orleans Saints gegen Las Vegas Raiders verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Nutzer können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an vollgepackten Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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New Orleans Saints gegen Las Vegas Raiders – Mannschaftsnachrichten

Team-News der New Orleans Saints

Die größte Herausforderung für die Saints vor Woche 3 ist eine Umstellung in der Offensive Line. Rookie-Starter Kelvin Banks Jr. zog sich letzte Woche eine schwere Sprunggelenksverletzung zu und steht auf der Verletztenliste (IR). Deshalb springt im vierten Jahr Tackle Asim Richards ein und schützt die blinde Seite von Quarterback Tyler Shough gegen Maxx Crosby.

Barion Brown (WR/RS) (Oberschenkel) – AUSFALL : Der Rookie-Wide-Receiver und Return-Spezialist hat die ganze Woche nicht trainiert. Cheftrainer Kellen Moore sagte, das Team werde die Kick-Return-Aufgaben "im Team" übernehmen.

Christen Miller (DL) (Zehe) – AUSFALL : Er fällt am Sonntag aus, nachdem er die ganze Woche über nicht am Training teilnehmen konnte.

Martin Emerson Jr. (CB) (Schulter) – FRAGLICH : Nach einer begrenzten Einheit am Freitag entscheidet man erst kurz vor Spielbeginn über seinen Einsatz.

Travis Etienne Jr. (RB) (Oberschenkel) – WIRD VORAUSSICHTLICH SPIELEN : Er trainierte zu Wochenbeginn nur eingeschränkt, absolvierte am Freitag jedoch eine volle Einheit und steht ohne Verletzungsstatus auf dem Spielbericht. Er teilt sich das Backfield mit Alvin Kamara.

Team-News der Las Vegas Raiders

Die Raiders unter ihrem Rookie-Head-Coach Klint Kubiak peilen ihren ersten 3:0-Start seit 2021 an. Kurz vor dem Kickoff stehen noch einige Entscheidungen an, vor allem beim Star-Rookie-Tight-End.

Treydan Stukes (S) (Gehirnerschütterung) – FÄLLT AUS : Die Trainer nahmen ihn aus dem Kader, weil er die ganze Woche nicht trainierte. Rob Leonard setzt voraussichtlich auf Anthony Johnson, um die Lücke auf der Position des Free Safety zu füllen.

Brock Bowers (TE) (Knie) – FRAGLICH : Der Rookie-Tight-End trainierte am Mittwoch und Donnerstag nur eingeschränkt und fehlte am Freitag komplett (DNP), wodurch sein Debüt 2026 gefährdet ist.

Kwity Paye (DE) (Krankheit) – FRAGLICH : Die Raiders nahmen ihn erst spät in den Bericht auf, und am Freitag trainierte er nur eingeschränkt.

Aidan O’Connell (QB) (persönliche Gründe) – FRAGLICH : Er verpasste wegen persönlicher Gründe, die nicht mit einer Verletzung zusammenhängen, das gesamte Training in dieser Woche.







