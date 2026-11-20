New England Revolution gegen Philadelphia Union mit einem VPN sehen

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. Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und lade die Anwendung auf Dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (Deine IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (Deine IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Rechteinhabers.

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 21. Nov. 2026 - 14:00 Gillette Stadium

New England Revolution empfängt Philadelphia Union im Gillette Stadium in Foxborough zu einem Playoff-Spiel der Major League Soccer. Beide Teams aus der Eastern Conference wollen die nächste Runde erreichen.

Die Revolution von Marko Mitrovic hat zwei ihrer letzten drei Spiele verloren. Die aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Orlando City und Inter Miami haben ihren Schwung in einer entscheidenden Phase der Saison gebremst.

Philadelphia Union reist unter Ryan Richter im Vergleich dazu in ordentlicher Verfassung an. Union gewann sein jüngstes Spiel gegen Toronto FC mit 4:1, zeigte sich zuvor aber wechselhaft und holte in den vier Partien vor diesem Sieg nur einen Erfolg.

Auch der direkte Vergleich sorgt für Spannung. New England gewann das letzte Duell der beiden Teams im Oktober mit 2:1 in Philadelphia und entschied vier der letzten fünf Begegnungen für sich.

Im Gillette Stadium dürfte bei diesem K.-o.-Spiel eine aufgeladene Atmosphäre herrschen. Fehler kann sich keine der beiden Mannschaften leisten.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um New England Revolution gegen Philadelphia Union live zu sehen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie sind derzeit nicht verfügbar. Schaut kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zu TV-Sender und Livestream zu erhalten.

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